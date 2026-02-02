Чому електромобіль узимку витрачає більше енергії у перші 15 хвилин — і як це зменшити

У перші хвилини після старту батарея електромобіля ще холодна. За низьких температур вона гірше віддає й приймає енергію, тому система змушена витрачати частину заряду не на рух, а на приведення акумулятора до робочого стану. Фактично авто спочатку «гріє себе», а вже потім їде максимально ефективно, дослідили в Авто24.

Цей ефект однаково характерний і для масових моделей на кшталт Tesla, і для популярних в Україні Nissan Leaf чи інших електрокарів.

Клімат і обігрів додають цифр

Одразу після старту водій зазвичай вмикає все необхідне для комфорту. Працює обігрів салону, лобового скла, сидінь, керма. Усе це живиться від тієї ж батареї. У перші 5–10 хвилин навантаження максимальне, тому витрата виглядає завищеною.

Коли все нормалізується

Після кількох хвилин руху система підігріву батареї робить свою справу. Акумулятор виходить на оптимальну температуру, електроніка зменшує допоміжні витрати, і споживання енергії повертається до звичних значень. Саме тому перші кілометри взимку майже завжди «дорожчі» за наступні.

Що з цим робити

Цим процесом можна і варто керувати. Найефективніший спосіб — попередній прогрів автомобіля, коли він підключений до зарядної станції. У такому режимі батарея й салон прогріваються за рахунок мережі, а не власного запасу ходу.

Плавний старт без різких прискорень також допомагає батареї швидше стабілізуватися. А помірне використання клімат-контролю в перші хвилини дає системі можливість вийти на робочий режим без пікового навантаження.

Чому це нормально

Зимове зростання споживання — не вада електромобіля, а фізика. Хімічні процеси в акумуляторі сповільнюються на холоді, і авто просто витрачає трохи більше енергії, щоб працювати так, як задумано. Якщо враховувати це в щоденних поїздках, жодних несподіванок із запасом ходу не буде.