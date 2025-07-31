Чому не варто купувати посвідчення водія через інтернет

У Головному сервісному центрі попереджають, якщо помітили сумнівні повідомлення у яких обіцяють швидко та недорого, або дорого отримати "права" – це шахрайство.

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"Готове посвідчення водія за кілька днів", "Права без іспитів та навчання" – саме такі фрази часто використовують шахраї, які пропонують придбати посвідчення водія. Обіцяють, що водійське буде "легальним" та відображатись в електронних реєстрах.

У сервісних центрах МВС спостерігаються частіші випадки звернення громадян, які постраждали від шахраїв. Люди повідомляють, що отримували документи поштою без складання іспитів. Після перевірки виявили, що їхнє водійське не відображається в електронній базі МВС. І таких інцидентів чимало по всій Україні.

Ознаки шахрайства

Для спілкування шахраї використовують телефонні месенджери – Telegram, Viber, WhatsАpp. Вони запевняють клієнтів, що для отримання посвідчення водія не потрібно проходити навчання в автошколі, складати іспити, а іноді — навіть не бути присутнім в Україні.

Зловмисники запевняють, що працюють в сервісному центрі МВС і можуть дуже легко – за грошову винагороду зробити посвідчення водія. Під виглядом працівника сервісних центрів МВС Києва на ім’я Софія Бойко пропонують за грошову винагороду оновити, виготовити, обміняти або додати до існуючих визначені категорії в водійському посвідченні та адресно надіслати в будь-яку частину світу.

Обіцяють, що водійське буде обов’язково відображатись онлайн у Кабінеті водія та в застосунку Дія. Аби ще більше вдертись в довіру та підтвердити свої слова, надають численні фото з використанням службового бейджу, айдентики та кольорів сервісних центрів МВС, що зроблені за допомогою комп’ютерних програм.

Крім того, зловмисники використовують фішингові сайти, які ззовні схожі на офіційний вебресурс Головного сервісного центру МВС. Зазвичай, їх просувають через рекламу в соцмережах. Головна мета фішингових сайтів – виманити у довірливих або неуважних користувачів персональні дані, які згодом можуть використати у неправомірних цілях.

Сервісні центри МВС нагадують:

адміністратори не ведуть листування у месенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram тощо).

офіційні сайти мають домен gov.ua. Адреса сайту Головного сервісного центру МВС — https://hsc.gov.ua.

уперше отримати водійське посвідчення можна тільки після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

іспити проходять лише в екзаменаційних хабах сервісних центрів МВС, особиста присутність обов’язкова.

дистанційно скласти іспити неможливо.

усі офіційні платежі здійснюються лише за реквізитами, які надає адміністратор після перевірки документів, через банківську установу або онлайн.

Як законно отримати посвідчення водія

Єдиний спосіб отримати документ – пройти навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС. Посвідчення водія вперше видається тільки особисто під підпис після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення не надсилається адресно і, тим більше за кордон. Світлина громадянина для посвідчення водія, що видається вперше, робиться безпосередньо в сервісному центрі МВС. Інші варіанти не допускаються.

Відповідальність за незаконний шлях

Для тих осіб, які хочуть незаконним шляхом отримати водійське, передбачена відповідальність за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Таке порушення карається штрафом до 50-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6-ти місяців, або обмеженням волі на строк до 2-ох років. А підроблений документ буде вилучений та знищений.