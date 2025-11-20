Чому в Україні масово продають фальшиві посвідчення водія

В Україні активізувалися шахраї, які від імені керівництва сервісних центрів МВС пропонують у Telegram посвідчення водія. Зловмисники обіцяють документ без складання іспитів, гарантують внесення у реєстр або навіть доставку за кордон.

Попит на посвідчення водія виник через надто складну офіційну процедуру їх отримання. За даними Головного сервісного центру МВС теоретичний іспит з першої спроби провалює 79% кандидатів. З практикою ситуація ще складніша – там провалюється 84% кандидатів. Звісно, ті хто не може отримати посвідчення водія офіційно змушені шукати альтернативні методи. Але вони на завжди законні.

Головний сервісний центр МВС України спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції пояснюють, чому пропозиції у Telegram-чатах є небезпечними і фіктивними.

Шахраї маскуються під посадових осіб

У Telegram виявлено підроблений акаунт, оформлений від імені начальника одного з регіональних сервісних центрів МВС. Для створення довіри шахраї використовують фотографії з офіційних заходів та спілкуються з користувачами так, ніби справді представляють державну установу. Вони активно ведуть чат, публікують дописи та відеоролики, імітуючи діяльність державного органу.

У повідомленнях пропонують виготовлення нового посвідчення водія або обмін старого ламінованого документа на пластиковий. Також обіцяють відновлення посвідчення для осіб, позбавлених права керування після закінчення строку позбавлення. Крім того, пропонують посвідчення водія інших країн, зокрема польські, німецькі та литовські, та стверджують, що отримати їх можна без іспитів.

Чому це шахрайство

У ГСЦ МВС запевняють, що особи, які ведуть такі канали, не мають стосунку до МВС чи сервісних центрів. Користувачі ризикують не лише втратити гроші, а й передати шахраям паспортні дані, фото та іншу інформацію, яку можуть використати в інших злочинних схемах.

Сервісні центри МВС офіційно не спілкуються з громадянами через Telegram, Viber чи WhatsApp. Оплата державних послуг здійснюється виключно за реквізитами Головного сервісного центру МВС. Отримання чи обмін справжнього посвідчення водія можливі лише у сервісному центрі МВС, через електронний кабінет водія або в застосунку Дія. Якщо особу було позбавлено права керування, документ видається лише після повторного складання іспитів.