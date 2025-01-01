Чому водії вантажівок залишають свою професію: дослідження

Дослідження показали, що 69% опитаних водіїв вітають технологічні інструменти. Пік ще вищих прибічників у 80% в Нідерландах та 77% в Ірландії. Про це повідомляє trasportoeuropa.it.

Однак така прихильність не всюди. В Іспанії відкритість до нових технологій падає нижче 60%. Ці дані свідчать про цікаву кореляцію: там, де стрес сприймається гостріше, також зростає інтерес до телематичних рішень, систем ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) та цифрового коучингу.

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Доведено, що психологічне навантаження від роботи не лише впливає на безпеку дорожнього руху, але й призводить до втечі з цього сектору. 47% усіх респондентів розглядали можливість залишити професію протягом останнього року, і цей відсоток ще більш значний у деяких країнах.

Ірландія також лідирує в цьому негативному рейтингу, де понад 60% водіїв розглядають можливість залишити професію, тоді як Нідерланди мають найнижчий, але все ще тривожний показник – 34%. Це явище ще більше посилює хронічну нестачу водіїв, яка вже переслідує Європу, загрожуючи безперервності роботи транспортного сектору та збільшуючи витрати компаній на наймання та навчання.

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Експерти схиляються до думки, що наслідки цієї ситуації не обмежуються лише людськими та соціальними аспектами. Невдовзі слід очікувати значних економічних витрат для автопарків. Підстав для цього багато.

Згідно з дослідженням, погані практики – висока швидкість, різке водіння, перевантаження транспортних засобів – та затори на дорогах збільшують витрати на технічне обслуговування та знижують експлуатаційну ефективність на 10-40% в умовах частих зупинок та рушань.

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До цього додаються вищі страхові внески, більший ризик судових спорів та, що не менш важливо, руйнівний вплив серйозних аварій на фінанси та репутацію компаній у цьому секторі.