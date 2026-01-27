Чому зарядка електромобіля так сильно подорожчала: як насправді формується тариф

Про принцип ціноутворення зарядних станцій розповів на своїй сторінці у Фейсбук розповів Сергій Вельчев, засновник однієї з платформ зарядки ECOFACTOR. Він розповів, що платформа працює за принципом маркетплейса — аналогічно Prom.ua або Rozetka в e-commerce. Вона надає технологію, білінг, доступ до клієнтів і стабільну роботу сервісу, але тариф завжди заводить оператор, тобто власник або керуючий конкретною зарядною станцією.

Частина станцій дійсно належить самій компанії як оператору CPO — і за них відповідальність пряма. Але більшість зарядок на платформі перебувають в управлінні незалежних операторів, які самі рахують собівартість і ухвалюють тарифні рішення. Саме тому ціни можуть суттєво відрізнятися навіть у межах одного міста — це не хаос, а нормальна логіка ринку.

З чого складається тариф на зарядку

Основа будь-якого тарифу — ціна електроенергії на ринку “на добу наперед” (РДН) плюс тариф на розподіл.

Типовий приклад:

РДН — близько 16 грн/кВт·год

Розподіл — приблизно 2,75 грн/кВт·год

Разом без ПДВ — 18,75 грн

З ПДВ 20% — вже близько 22,5 грн/кВт·год

Так, ціна РДН може бути нижчою в окремі години, але у кризові та дефіцитні періоди ринок зазвичай тримається на верхніх рівнях. Важливо й те, що оператор отримує фінальний рахунок уже постфактум, на початку наступного місяця. Тому або закладається страховий запас, або тариф потім різко коригується.

Втрати та ККД DC-станцій

Для швидкісних DC-станцій існують неминучі втрати на перетворення та передачу енергії. У середньому — близько 10%.

Фактично це означає: 22,5 грн / 0,9 ≈ 25 грн/кВт·год собівартості

Взимку втрати можуть бути ще вищими через холодні батареї, підігрів систем і нижчу ефективність заряджання.

Оренда локації

Зарядка не “висить у повітрі”. Місце розташування коштує грошей:

паркінги,

ТРЦ,

АЗС,

приватні території.

У середньому оренда додає 1,5–2 грн/кВт·год.

Отже, маємо вже 26,5–27 грн.

Платежі та білінг

Банківський еквайринг, платіжні сервіси та комісії за обробку транзакцій у типовій конфігурації можуть тягнути до 10%.

У такій моделі тариф “у нуль” (без прибутку оператора) виходить на рівні 29–30 грн/кВт·год.

Маржа і реальний тариф

Далі оператор додає власну маржу — зазвичай 10–15%. Це:

сервіс і підтримка,

ремонти,

інвестиції,

ризики,

розвиток мережі.

У підсумку економічно обґрунтований тариф для клієнта формується в діапазоні 32–34 грн/кВт·год.

Окремо варто враховувати операторів, які працюють у кредит: обладнання, підключення потужності, монтаж. Відсотки за фінансування також прямо лягають у тариф.

Як ECOFACTOR знижує тиск на ціну

Минулої зими частина операторів фактично працювала у мінус. Саме тому платформа запровадила програму “Акт підтримки 0% білінгу”.

Суть проста: більшість операторів не платять за білінг взагалі,залишається лише банківський еквайринг ≈ 1,5%.

У цифрах це означає:

після оренди: 26,5–27 грн

еквайринг ≈ 40 коп

Отже тариф “у нуль” — 26,9–27,4 грн/кВт·год, після чого вже додається маржа оператора.

Чому тарифи різні — і це нормально

У публічному просторі зазвичай говорять лише про підвищення. Але є й інші приклади:

оператор SOLOVAY у Миколаєві працює з тарифом 18,5 грн на платформі ECOFACTOR;

оператор ECOSAT на платформі Go To-U також не підвищував ціни.

Причини різні:

хтось утримує клієнтів,

хтось має власну генерацію,

хтось працює з іншим фінансовим плечем.

Тариф — це завжди рішення конкретного оператора, а не “загальна змова ринку”.

Що далі

З березня і до кінця року традиційно настає спокійніший період для зарядних мереж. Січень–лютий завжди були найважчими: спад попиту, морози, цьогоріч — ще й пошкоджена енергетика.

У кризові періоди ціни неминуче викликають емоції. Але сьогодні важливо розуміти контекст, у якому працює вся енергетична галузь країни. Планування поїздок і усвідомлення структури тарифу допомагає сприймати ці цифри без зайвої істерики.