Чорні списки в таксі: за що блокують водіїв та клієнтів — і чи можна повернутись

У сервісах виклику авто чорні списки — це спосіб зробити поїздки безпечнішими. Пасажир може заблокувати водія, водій — клієнта, а сам сервіс може відключити обох, якщо є серйозні підстави. Як зазначають у службі підтримки OnTaxi, “чорний список” — не покарання, а захист інших користувачів і водіїв від небезпечної чи некоректної поведінки.

Також цікаво як шахраї "розводять" водіїв таксі на гроші і як цього уникнути

Хамство — найпоширеніша причина, але не єдина

За словами OnTaxi, найчастіше конфлікти між водієм і пасажиром виникають через спілкування “не за темою” — політику, мову, релігію. Такі розмови швидко переходять у суперечки, і результат — взаємне блокування.

Також часто сваряться через маршрут (“я знаю коротше”) чи оплату — наприклад, коли клієнт хоче розрахуватись готівкою, а водій наполягає на безготівковому способі.

“Ми радимо водіям уникати особистих тем і суперечок з клієнтами. Але людський фактор ніхто не скасовував — і часто такі ситуації закінчуються блокуванням,” — кажуть у OnTaxi.

“В обхід системи” — табу

Бувають і серйозніші порушення. Наприклад, коли водій просить клієнта скасувати замовлення у додатку і оплатити поїздку напряму. Це пряме порушення правил. У такому разі блокують не лише водія для конкретного клієнта, а взагалі відключають від системи.

“Ми вдячні клієнтам, які не погоджуються на оплату поза системою. Такі дії дискредитують сервіс, і ми блокуємо водіїв, які це роблять”, — пояснюють у компанії.

За що блокують водіїв і пасажирів

Водій може потрапити до чорного списку, якщо:

регулярно перевищує швидкість або має агресивну манеру їзди;

скасовує прийняті замовлення;

приїжджає із запізненням або “вмикає прибуття”, коли ще в дорозі;

має брудний салон або неприємний запах в авто.

Пасажир — якщо:

був нетверезим або під дією наркотиків;

пошкодив чи забруднив авто;

не оплатив поїздку;

поводився агресивно або зухвало.

До речі як обрати свій перший автомобіль: поради новачкам

Як потрапити до чорного списку — і чи можна з нього вийти

Додати водія в чорний список можна прямо у застосунку після поїздки, обравши причину. Водій також може заблокувати клієнта у своєму застосунку. Після цього вони більше не “зустрінуться” в системі.

А от якщо блокування зробив сам сервіс, шансів повернутися майже немає.

“Такі рішення приймаються лише після численних скарг або грубих порушень. Ми не отримували жодного запиту на ‘розблокування’, бо, зазвичай, це вже крайня міра,” — кажуть у OnTaxi.

Чорний список — не вирок

У більшості випадків конфлікти вдається уникнути. Головне — повага й дотримання елементарних правил спілкування. І водіям, і пасажирам варто пам’ятати: навіть одне необдумане слово може закінчитися тим, що наступного разу поїздка не відбудеться.