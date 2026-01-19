Чому дорожчає пальне: чотири причини

Український ринок дизельного пального входить у фазу підвищеної волатильності, повідомляє enkorr.ua. Одразу кілька факторів — подорожчання європейського ресурсу, ослаблення гривні, збільшення податків та зимові температури — формують нову цінову реальність для трейдерів і споживачів.

Європейський ринок задає тон

За останні п’ять днів середні котирування дизеля в Європі піднялися з 632 до 665 доларів за тонну, після чого скоригувалися до 647 доларів станом на 15 січня. Водночас ф’ючерси на газойль у Лондоні закрилися на рівні 654,75 долара за тонну, що на майже 14 доларів вище попереднього рівня. Це створює передумови для нового витка зростання імпортних цін уже з другої половини місяця.

Валютний фактор підсилює імпортну інфляцію

Додатковий тиск створює валютний ринок. З початку року гривня ослабла на 1,14 грн за долар і на 0,84 грн за євро. Для імпортозалежного паливного сегмента це означає автоматичне зростання собівартості навіть за стабільних зовнішніх котирувань.

Зростання податкового тиску

З 1 січня відбулось заплановане українською владою підвищення акцизів на моторне пальне, у результаті якого бензин подорожчав на 1,75 грн/л; дизпальне – 2,25 грн/л; автогаз – 1,5 грн.

Морози збільшують виробничі витрати трейдерів

Низькі температури змушують компанії використовувати додаткові депресорні присадки для підвищення морозостійкості дизеля. Вартість таких добавок становить 5–6 доларів за тонну або близько 0,2–0,25 грн на літрі. В умовах низьких маржинальних можливостей гурту це суттєво впливає на фінансовий результат.

Логістичні та фізичні фактори погіршують рентабельність імпорту

Постачання з Греції супроводжується додатковими втратами через температурну різницю. Дизель, який надходить із температурою понад плюс 15 градусів, під час транспортування охолоджується, що зменшує літраж при зливі за незмінної маси. Це створює непрямі фінансові втрати для імпортерів.

Подорожчання ORLEN Lietuva формує нові ризики

Литовський виробник підвищив ціни на період 19–25 січня в середньому на 1,8 грн за літр. При цьому завод скоротив номінації поставок, що може створити локальні дефіцити у разі зростання попиту.

Роздрібний сегмент опиняється під тиском

Зростання гуртових котирувань неминуче відобразиться на АЗС. Спред між гуртом і роздробом скоротився до 7,80 грн за літр, що на 0,60 грн менше за середній рівень минулого року. Додатково маржу операторів з’їдають витрати на електропостачання під час відключень.

Висновок

Ринок дизельного пального входить у фазу системного подорожчання, де внутрішні фактори лише підсилюють зовнішні ризики. За відсутності стабілізації котирувань і валютного курсу подальше зростання цін у роздрібі виглядає практично неминучим.