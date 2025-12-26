Чи на всіх українських АЗС розливають справжній зимовий дизель: дослідження

Щоб з’ясувати, чи є на українських заправках зимовий дизель, експерти Інститут споживчих експертиз перевірили дизельне пальне на українських АЗС.

Морози прийшли — страхи повернулися

Поки температура в більшості регіонів опускається до мінус 7–8 градусів, синоптики вже попереджають про можливі мінус 15. Саме за таких умов дизель традиційно викликає найбільше запитань. Водії добре знають, що за недостатньої морозостійкості солярка починає густіти, забиває паливні фільтри й фактично перетворює автомобіль на нерухомість. Саме тому кожної зими зростає попит на «антигель» і з’являються чутки про дефіцит справжнього зимового пального.

Як і де перевіряли

Щоб дати об’єктивну відповідь, експерти відібрали зразки дизельного пального по всій країні. Досліджували як звичайний дизель, так і дорожчі преміальні сорти, які позиціонуються як «арктичні». Загалом було протестовано понад два десятки зразків із великих національних мереж, регіональних АЗС та невеликих локальних заправок.

Перш за все експерти придбали зразки дизельного пального у великих всеукраїнських мережах – WOG, УКРНАФТА, AMIC, KLO, ОККО, PARALLEL, БРСМ-НАФТА, MARSHALL. Також перевірили невеликі регіональні мережі, розташовані у обласних центрах та на трасах – BVS і АВТОРАНС (Полтава), VST (Одеса), ФАКТОР (Житомир), MARKET (Закарпаття). Не оминули увагою і малі мережі – GRAND PETROL (Київ), SLON (Одеса), ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, AERO 8, PROLUX (усі – Київська область).

У кількох АЗС були придбані преміальні сорти дизельного палива, а саме Арктичний ДП Mustang + від WOG, Pulls Diesel Арктика OKKO, Ventus Diesel KLO, Euro + БРСМ-нафта та Evox MARSHALL. Це паливо коштує дорожче, і позиціонується зазвичай як пальне сорту «Арктика», з дуже низькою температурою замерзання.

Що досліджували

У акредитованій лабораторії всі зразки пройшли перевірку на відповідність ДСТУ за найважливішими параметрами: гранична температура фільтрації, температура спалаху в закритому тиглі та вміст сірки. Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на групи – зелену, синю та червону. У першу потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам і мали «запас міцності» за якістю, синю – зразки без «запасу», але в межах допусків, та червону – мережі, пальне в яких не відповідало нормативам чинного ДСТУ.

Чи «стануть» машини на холоді

Найцікавіший результат стосується саме морозостійкості. Попри численні страшилки, всі без винятку зразки витримали «випробування холодом». Навіть у мережах, де були зафіксовані порушення за іншими параметрами, температура фільтрованості не перевищувала мінус 20 градусів. Це означає, що при мінус 10, і навіть суттєво нижче, дизельні авто масово зупинятися не повинні.

Звичайно, на відкритих трасах за сильного вітру та різкого падіння температури запас може бути на межі, але загальна картина виявилася значно кращою, ніж очікували скептики.

Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до пального дизельного Температура спалаху у закритому тиглі Гранична температура фільтрованості, не вище Вміст сірки Норматив не нижче 55, °С для марки З -20°С не більш 10 мг/кг WOG 70 –26 3 УКРНАФТА 69 –24 8 AMIC 61 –25 3 KLO 65 –24 5 PARALLEL 72 – 23 6 OKKO 62 – 22 8 GRAND PETROL 65 – 23 8 SLON 64 – 23 7 ФАКТОР 55 – 21 10 АВТОТРАНС 56 – 20 9 BVS 58 – 20 10 MARSHALL 57 – 25 10 VST 60 – 20 55 БРСМ-НАФТА 40 – 22 106 PROLUX 68 – 20 98 AERO 8 55 – 22 230 ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ 56 – 21 50 MARKET 49 – 20 123





Червона група

8 з 24 перевірених мереж, тобто 30 відсотків, мали порушення якості. Разом з тим, «випробування холодом» витримали всі. Навіть у порушників гранична температура фільтрованості не була вище за мінус 20°С!

Ще один важливий параметр – температура спалаху дизельного палива. Цей показник може дати відповідь, чи не потрапляли в солярку сторонні компоненти. Норматив - не нижче 55 градусів Цельсія. Температура спалаху не відповідала нормативу у зразках мереж БРСМ-НАФТА і MARKET. У першого зразка вона виявилася 40°С при нормі не нижче 55 °С (!), що може свідчити про те, що з цим пальним щось «хімічили». Такі результати значно підвищують ризики його пожежонебезпечності. Адже чим нижче температура спалаху, тим більша ймовірність його займання при ДТП. У решти порушників з цим параметром проблем не виявлено.

А ось із вмістом сірки ситуація катастрофічна. Нагадаємо, що ця речовина виводить з ладу нейтралізатори і сажеві фільтри, а також в цілому негативно впливає на ресурс двигуна. Для сучасних авто великі «дози» сірки в пальному взагалі смертельні при системному використанні. А ще ж оксиди сірки з вихлопу потрапляють в повітря, і далі ми вдихаємо це на вулицях.

«Рекордсмени» з перевищення – AERO 8, MARKET та БРСМ-НАФТА. У AERO 8 зафіксовано більш ніж двадцятикратне перевищення (220 мг/кг при нормативі не більше 10)! Сірки вдесятеро більше, ніж вимагає ДСТУ, було виявлено у MARKET та БРСМ-НАФТА. У ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, PROLUX та VST також п’ятикратні і більші перевищення. Звичайно, такі дози для старих дизельних моторів не стануть проблемою, а от сучасним двигунам таке пальне протипоказане.

Синя група АЗС

Тут 4 мережі – MARSHALL, BVS, АВТОРАНС і ФАКТОР. Порушень не виявлено, але немає і «запасу міцності».

Зелена група

Нормативам ДСТУ відповідали результати 8 проінспектованих мереж. Дизельне пальне від УКРНАФТА, AMIC, WOG, KLO, ОККО, PARALLEL, GRAND PETROL та SLON мало значний «запас». Всі вищезгадані мережі декларують продаж якісного європейського пального і лабораторні дослідження підтвердили цю інформацію.

В плані морозостійкості абсолютно всі учасники мають показники, що перевищують вимоги. Зокрема, «звичайний» дизель витримує мінус 23°С в мережах PARALLEL, GRAND PETROL та SLON, мінус 24 °С зафіксовано у УКРНАФТА та KLO. Пальне AMIC витримає мінус 25 °С, а дизель у мережі WOG не загусне навіть при мінус 26°С. Майже «арктика»!

З пожежобезпечністю всі учасники «зеленої» групи теж справились на «відмінно». Найбільш солідний «запас» у пального PARALLEL (72 °С). У дизеля WOG також дуже високе значення - 70 °С. Це однозначний маркер заводського пального.

І насамкінець експерти перевірили сірку. За українськими стандартами (аналогічними Євро 5) вміст сірки в паливі допускається не більше 10 мг/кг. У всіх учасників зеленої зони шкідлива сірка була нижчою за норматив, найчистіші проби «євродизеля» у WOG та AMIC (3 мг/кг), також низьке значення зафіксовано в «солярці» KLO (5 мг/кг).

Що з преміальним «арктичним» дизелем

Окремо експерти перевірили дорогі «іменні» сорти, за які водії доплачують, розраховуючи на максимальний захист узимку. Частина таких зразків справді продемонструвала арктичні властивості, витримуючи температури значно нижчі за мінус 30 градусів. Але були й випадки, коли преміальний дизель фактично не відрізнявся від звичайного, окрім назви та вищої ціни.

За документами, «арктичний» сорт має прокачуватися за температури не вище мінус 30 °С. По факту, Арктичний ДП Mustang + WOG витримав нижче – 40 °С, Pulls Diesel OKKO – мінус 33 °С, а Ventus Diesel KLO не застигне при 32 °С. Результати вражаючі.

А ось дизель БРСМ-НАФТА Euro+ виявився аналогічним своєму «звичайному» аналогу, з температурою фільтрованості –20°С і сіркою 110 мг/кг. Схоже, що доплата в 2 гривні за літр цього пального стягується лише за назву Euro +… Що стосується вмісту сірки інших учасників, то вона майже відсутня у зразку Арктичний ДП Mustang + WOG (4 мг/кг).

Дослідження за ДСТУ 7688:2015 до пального дизельного Вміст сірки Гранична температура фільтрованості Температура спалаху у закритому тиглі Норматив не більш 10 мг/кг для марки Арктика - 30°С не нижче 55, °С WOG (MUSTANG +Арктика) 4 нижче – 40 61 KLO (VENTUSDIESEL) 5 – 32 65 OKKO (PULLS DIESELАрктика) 6 – 33 61 БРСМ-нафта (EURO +) 110 – 20 55 MARSHALL (EVOX) 62 – 26 10

Що це означає для водіїв

Головний висновок дослідження простий і водночас заспокійливий. При мінус 10 градусах дизельні авто в Україні масово не зупиняться, навіть якщо заправлятися на найдешевших АЗС. Розмови про повну відсутність зимової солярки в країні суттєво перебільшені.

Водночас різниця в якості пального між мережами залишається. Десь дизель має солідний запас по параметрах, а десь — формально витримує холод, але несе ризики для сучасного двигуна. Саме тому експерти радять обирати заправки, де якість підтверджена не лише ціною чи брендом, а й реальними лабораторними показниками. Зима, як відомо, любить несподіванки.