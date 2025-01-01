Чи справді бензин А-100 та А-98 на українських АЗС не містить спирту

Нещодавно в Україні на законодавчому рівні почало вимагати наявність біоетанолу в бензинах, що продаються на АЗС. Мінімальний рівнеь спирту – 5%. Але не у всіх марках пального: високооктанові А-100 та А-98 позбавлені цієї вимоги.

Багато автовласників вирішити не ризикувати паливними системами своїх авто, тож попит на високооктанові бензини А-100 та А-98 виріс до нечуваних раніше об’ємів. Але чи всі продавці на ринку продають його чесно і який саме? Розібралися в питанні експерти Інституту споживчих експертиз, які провели масштабну перевірку найдорожчого пального на АЗС і перевіривши його в сертифікованій лабораторії.

До речі перевірка бензину зі спиртом на українських АЗС

Дослідження зразків “високооктану” відбулася майже всіх мережах, які продають цей вид бензину. До складу перевірених увійшли як найбільші всеукраїнські мережі (WOG, SOCAR, ОККО, UPG), так і серйозні регіональні гравці (потужна столична мережа KLO, чисельна мережа у Дніпрі та Дніпропетровській області VOSTOKGAZ, полтавська BVS, а також добре знані киянами станції GRAND PETROL).

Експерти традиційно розділили результати, отримані в лабораторії на групи – “зелену”, “синю” та “червону”. До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, “синю” – зразки без порушень, але “без запасу міцності”, тобто на грані дозволених значень. І нарешті, “червона” – мережі, пальне на яких не відповідало нормативам профільного ДСТУ. Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та наявність спирту. Потрібно зазначити відразу, що червона група, на щастя, цього разу була пустою.

Експертиза бензину А-100, липень 2025 р.

АЗС Октанове число (дослід. метод), од. Вміст сірки, мг/кг Вміст біоетанолу, % дослідження за ДСТУ 8737:2017 менше 95 од. не більше 10 не більше 5,0 WOG MUSTANG 100 100,9 3 Відсутній SOCAR NANO 100 101,4 4 Відсутній KLO F100 100,5 5 Відсутній ОККО PULLS 100 100,0 7 Відсутній UPG 100 100,0 3 0,5

Експертиза бензину А-98, липень 2025 р.

АЗС Октанове число (дослід. метод), од. Вміст сірки, мг/кг Вміст біоетанолу, % дослідження за ДСТУ 8737:2017 менше 95 од. не більше 10 не більше 5,0 VOSTOKGAZ A-98 100,0 5 Відсутній GRAND PETROL A-98 98,6 7 Відсутній BVS A-98 98,7 8 Відсутній

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Зелена група

Високооктановий бензин – продукт преміальний і дорогий, тому для мереж АЗС в цьому випадку йдеться не стільки про прибуток, скільки про престиж і репутацію. І видається, українські мережі з цим питанням впоралися на відмінно. В “зеленій” зоні – більшість учасників, показники бензинів перевищували вимоги ДСТУ.

Експерти почали з вимірів октанового числа, яке є основним показником якості для цього типу пального. В складі учасників 5 мереж декларували в продажу бензин А-100, а інших три – 98-й. І експертам важливо було впевнитись, чи всі зразки відповідають маркуванню. Відповідно, значення для “сотого” повинно бути не менше 100 одиниць, і 98 – для “дев’яносто восьмого”. Бо ж так заманливо продавати 98-й, під виглядом “сотого”! Але лабораторні дослідження підтвердили – всі мережі чесно продають те пальне, тип якого вказано на стелі. Серед “сотих” бензинів найбільше значення октанового числа зафіксоване у зразків, придбаних в мережі SOCAR та WOG, відповідно, 101,4 та 100,9 одиниці. Пристойний “запас”!

Відмінний результат також у фірмового F100 KLO (100,5 од.). За таких показників октанового числа віддача двигуна на повну потужність забезпечена. Здивував експертів високооктановий бензин у мережі VOSTOKGAZ. Він продається як 98-й, а по факту октанове число дорівнює 100. Солідно. GRAND PETROL і BVS (марковані на стелі саме як 98-й) теж мають запас – показники 98,7 і 98,6 відповідно.

Далі поміряли вміст сірки – її в такому бензині повинен бути мінімум. Це шкідлива речовина – чим більше її в пальному, тим меншим буде ресурс двигуна, тим швидше вийде з ладу паливна система. 10 мг/кг – максимум, який допускає норматив Євро 5. Майже відсутня шкідлива сірка була у зразках WOG – 3 мг/кг, та SOCAR – 4 мг/кг. Майже вдвічі нижче нормативу виявилося у KLO та VOSTOKGAZ – всього по 5 мг/кг.

І насамкінець, перевірили вміст етанолу. Прогнозовано, його в жодного з учасників виявлено не було.

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Синя група

В “синю” групу потрапили всеукраїнські мережі ОККО та UPG. Це також абсолютно кондиційне і якісне пальне, але з показниками, що впритул наблизилися до граничних норм. Зокрема, октанове число в обох мережах “застигло” на відмітці рівно 100. Також в зразку UPG виявлено незначну кількість біоетанолу – 0,5%. Це вкладається в норматив – до 5%, але це вже не повна відсутність.

За підсумками тесту директор Інституту Юрій Чорнобривець зазначив, що “високооктанові бензини в мережах АЗС України є дійсно заводським продуктом, без втручання в його склад і модифікацій “на місцях”.