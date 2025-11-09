Чи справді електричний BYD Han-L можна зарядити за 8 хвилин: реальний тест в Україні

Тест проводився блогером Олексієм Бодня на маршруті Київ – Біла Церква – Умань. Головне завдання: перевірити, наскільки заявлений запас ходу й швидкість зарядки відповідають дійсності в українських умовах.

Реальний запас ходу

BYD Han-L — задньопривідний седан на 1000-вольтовій платформі з великою батареєю. Китайці обіцяють до 700 км CLTC, але в реальності — менше, і це нормально.

Під час тесту трасою Київ-Одеса у прохолодний день (+10 °C) отримали такі результати:

130 км/год — близько 350 км ходу,

110 км/год — приблизно 400 км.

На першому етапі авто проїхало 150 км і витратило 43% заряду. Розрахунково це близько 3,5 км на кожен відсоток батареї, що й дає орієнтовні 350 км загального запасу. При зниженні швидкості до 110 км/год — економія ще близько 50 км.

Для великого, майже п’ятиметрового седана з потужністю 600 к.с. — результат відмінний. Han-L без проблем проходить між українськими хабами навіть на швидкісних трасах.

Дивіться повне відео тест-драйву BYD Han-L:

Зарядка: новий рівень швидкості

Найцікавіше починається на зарядці. BYD заявляє, що Han-L (як і кросовер Tang-L) може приймати до 1 МВт потужності. Це звучить як маркетинговий трюк, але тест в Україні показав, що це не так вже й далеко від реальності.

Авто під’єднали до двох DC-станцій Toka по 240 кВт кожна (китайські стійки Grasen):

на одній — приблизно 930–938 В та ~250 А → ~230 кВт

на другій — аналогічні значення

Разом по двох конекторах: ≈440–480 кВт сумарної потужності заряджання.

Тобто легковий седан реально бере понад 0,4 МВт з мережі. І це не пік на секунду, а стабільна ділянка графіка.

Результати вимірювань:

20–80% — 8 хвилин,

10–100% — 16 хвилин,

повний заряд — менше 20 хвилин.

Така стабільна крива заряджання — рідкість навіть серед топових моделей. Для порівняння: більшість сучасних електромобілів падають нижче 100 кВт уже після 40–50%.

Де знайти такі зарядки

Потенціал Han-L розкривається лише на потужних хабах. Їх можна знайти у застосунку EVUA, де є фільтр «240+ кВт». Там уже зібрано десятки швидких станцій по всій Україні — від Києва до Львова, Вінниці, Одеси та Харкова.

Алгоритм подорожі виглядає просто: 300 км по трасі → 7–10 хвилин зарядки → ще 300 км.

Так працює електромобіль, який фактично їде в темпі автомобіля з ДВЗ, але з меншими витратами й без запаху бензину.

Висновок

BYD Han-L довів, що електромобіль може бути не лише економічним, а й зручним для далеких поїздок.

350 км на швидкості 130 км на годину, 400 — на 110, зарядка до 80% за 8 хвилин — це вже не фантастика, а українська реальність.