Чи справді по ямах краще їздити на перекачаних колесах: насправді ні

Міф про те, що перекачане колесо важче пробити, популярний серед українських водіїв. Але він абсолютно хибний – Авто24 доводить це у своїй статті.

Звідки він взагалі взявся

Коріння цієї ідеї тягнеться ще з часів, коли на дорогах переважали «Жигулі», «Москвичі» та інші автомобілі на 13–14-дюймових колесах. Шини тоді були високі, м’які, часто камерні, а диски — сталеві. У таких умовах трохи більший тиск справді іноді рятував від защемлення камери.

Але за ці роки змінилося все: автомобілі стали важчими, колеса — більшими, шини – безкамерними, профіль шин — нижчим, а диски — алюмінієвими. Проте порада залишилась і передається далі, ніби універсальна істина.

Для українських доріг краще возити запаску, а не комплект для відновлення шин. Фото Freepik

У чому головна помилка

Більшість водіїв плутає прокол і пробій. Коли в шину влітає цвях — це одне. А коли колесо влітає в яму і гума отримує удар між асфальтом і диском — це зовсім інше.

Перекачка може трохи зменшити ризик проколу. Але від пробою вона не рятує — навпаки, робить його більш імовірним. Жорстке колесо просто не має куди «зіграти» на ударі.

Що реально відбувається на ямі

Коли колесо перекачане, воно стає твердим. У нього майже немає деформації, немає ходу, щоб погасити удар. У результаті вся енергія летить у диск і боковину. Саме тому після ям з’являються гулі, порізи і криві диски — і дуже часто саме на колесах з тиском 2,8–3,0 бар.

Шина має працювати як перший амортизатор. Але для цього вона повинна бути пружною, а не «дерев’яною».

Чому ж людям здається, що це працює

Тут вступає в гру психологія. Якщо кілька разів проїхав яму і нічого не сталося — здається, що метод правильний. Якщо ж пробив колесо, винним зазвичай роблять дорогу, а не тиск.

До того ж перекачане колесо виглядає накачаним, «міцним», і створює відчуття надійності. Мозок любить прості пояснення, навіть якщо фізика з ними не погоджується.

Побічні ефекти, про які рідко думають

Окрім ризику пробою, перекачані колеса роблять авто жорстким, погіршують зчеплення, подовжують гальмівний шлях і швидше з’їдають протектор по центру. Усі дрібні нерівності летять не в гуму, а одразу в підвіску. Але про це зазвичай згадують уже після ремонту.

Як насправді краще

Правильний тиск — це не «більше» і не «менше», а той, який рекомендує виробник, з невеликим коригуванням під умови дороги. Для розбитого асфальту шина має трохи працювати, а не бути кам’яною.

Висновок

Міф «перекачай — не проб’є» живе завдяки старому досвіду, везінню та візуальним відчуттям. Але в сучасних умовах він працює проти водія.

Найчастіше на ямах страждають не “м’які”, а саме перекачані колеса. І що гірші дороги — то швидше це стає очевидно.