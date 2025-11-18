Чи варто міняти довічні права на тимчасові: поради від поліції

Інформація про водійські документи, що видавались багато років тому, може не відображатись у сучасних державних реєстрах. Це пов’язано з тим, що дані про документи вносяться до діючих електронних реєстрів. Саме тому посвідчення водія, які видавались до 2013 року, відсутні в Дії та в Кабінеті водія. Також це стосується свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які були видані до 2019 року.

У головному сервісному центрі МВС нагадують, що дані про водійські документи автоматично не переносяться з паперових архівів та попередніх реєстрів до сучасних електронних реєстрів. Адже велика частина з них була створена ще до цифровізації державних послуг. Тому інформація про посвідчення водія, деякі категорії, або свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, може бути відсутня або неповна (наприклад – посвідчення водія без фото) в діючих електронних реєстрах.

До сервісних центрів МВС іноді звертаються громадяни, аби оновити дані своїх документів, які не відображаються в чинних реєстрах. Проте, актуалізація даних водійських документів не стосується кожного, хто отримував посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію до 2019 року. Багато громадян уже оновили свої водійські документи на сучасні зразки й вже пізнали їхні переваги та недоліки.

Переваги оновлення даних

Якщо посвідчення водія чи свідоцтво не відображається онлайн, можливо його оновити, навіть якщо не користуєтесь цим документом. Водійське – це документ, який підтверджує особу, як паспорт громадянина або ID-картка.

Водійські документи сучасного зразка відображатимуться онлайн – у застосунку Дія та в Кабінеті водія. Це зручно, оскільки на території України електронні документи мають юридичну силу та ними можливо користуватись у різних ситуаціях. Наприклад, якщо забули посвідчення водія вдома, можна скористатись електронним документом та пред’явити його в Дії в державній установі.

Серед інших переваг:

відображення коректної інформації в реєстрах;

актуальні дані прискорюють оформлення документів і надання послуг;

цифрові документи мають юридичну силу та не потребують пред’явлення паперових;

зменшується ризик втрати і пошкодження;

захист від шахрайства – сучасні документи мають високий рівень захисту від підробок.

Недоліки оновлення даних

Оновлення документів платне. Вартість послуги: обмін посвідчення водія – приблизно 608 грн, перереєстрація транспортного засобу – приблизно 1306 грн (із видачею номерних знаків). Може бути нарахована комісія банку.

Для того, аби оновити документ треба витратити час. Спочатку необхідно здійснити попередню реєстрацію в онлайн черзі на сайті ГСЦ МВС через Е-запис, або ж зареєструватись через термінал, що розташований у сервісному центрі МВС. Потім потрібно особисто з'явитись до сервісного центру МВС з переліком документів і чекати проведення процедури. У випадку оголошення “повітряної тривоги” більшість сервісних центрів МВС припиняє свою роботу.

Усі нові посвідчення водія – тимчасові й видаються максимум на 30 років. Посвідчення водія видані до 2013 року – довічні. Вони не мають кінцевого терміну дії. При цьому усі посвідчення водія (навіть ті, що видані за радянських часів) вважаються дійсними на території України та мають однакову юридичну силу. А от за кордом “радянські права” не визнають.

Перелік документів для оновлення данних

Для оновлення даних водійських документів, необхідно зібрати наступний перелік документів та звернутись до сервісного центру МВС, попередньо записавшись у чергу: