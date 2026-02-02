Чи варто занижувати ціну авто у договорі купівлі-продажу

Сервісні центри МВС застерігають громадян від заниження вартості автомобілів у договорах купівлі-продажу. Заниження робиться з метою мінімізації податкових платежів і наносить шкоду державі.

Читайте також: Перший та наступні продажі авто: які податки платити у 2026 році

Податкові наслідки та відповідальність сторін

Відповідно до норм податкового кодексу України, податки та обов’язкові збори при відчуженні транспортного засобу нараховуються саме з тієї суми, яка зазначена у договорі купівлі-продажу. У разі навмисного внесення неправдивих даних відповідальність можуть нести як продавець, так і покупець, оскільки фактично йдеться про подання недостовірної інформації.

Фахівці ГСЦ МВС наголошують, що економія на податках може обернутися більшими витратами у майбутньому через штрафи, податкові донарахування або судові спори.

Ризики для покупців

У разі виникнення спірних ситуацій, зокрема при поверненні коштів, страхових випадках або судових розглядах, офіційною вважається саме сума, зазначена в документах. Тут, звісно, варто пам’ятати як саме працюють українські суди та страхові компанії.

Проблеми можуть виникати під час подання податкової декларації, коли вартість транспортного засобу не відповідає задекларованій раніше. Це актуально для держслужбовців та членів їх сімей, які декларують свої статки.

Формальне регулювання

Порядок оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами визначений українським законодавством. Постанова КМУ №1200 встановлює вимоги щодо прозорості операцій із продажу транспортних засобів та їх складових частин з ідентифікаційними номерами.

Додатково діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю автомобілями та перебувають на обліку в сервісних центрах МВС, регламентується наказом МВС №279. Ці нормативні акти покликані забезпечити контроль за ринком та сплату податків.

Заклик до прозорості угод

Сервісні центри МВС закликають громадян здійснювати купівлю-продаж транспортних засобів відкрито та відповідально. Зазначення реальної вартості автомобіля в договорі є запорукою наповнення державного бюджету, кошти з якого йдуть на визначені потреби.

У відомстві підкреслюють, що подальша цифровізація та посилення контролю за операціями з транспортними засобами спрямовані на збільшення наповнюваності державної скарбниці.