Сьогодні в Європі експлуатується близько трьох мільйонів електромобілів. Але з нинішніми темпами електромобілізації до 2030 року їхня кількість збільшиться до 65, а до 2035-го — до 130 мільйонів.

Всі ці електромобілі потрібно буде десь заряджати. Автори дослідження EY та Eurelectric, використовуючи програмне забезпечення на базі штучного інтелекту, вирахували, скільки для цього знадобиться терміналів.

За даними European Alternative Fuels Observatory, зараз у Європі близько 374 тисяч громадських електричних зарядок. При цьому лише 12% з них швидкісні (потужністю більше 22 кВт). Однак для обслуговування майбутніх електромобілів їх знадобиться набагато більше, а саме: 34 мільйони до 2030-го і 65 мільйонів до 2035 року, причому більшу частину з них (56 млн) мають встановити в житлових будинках. Тільки на розгортання такої інфраструктури потрібно 115 мільярдів євро.

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Британське Національне ревізійне управління підрахувало, що зарядка електрокара біля будинку обходиться на 59–78 відсотків дешевшим, ніж через громадський термінал. І навіть аналітики Ernst & Young вважають, що до 2035 року 85% зарядних сесій будуть відбуватись домашніх мережах. Ще шість відсотків припадатимуть на робочі станції, п'ять — на громадських місцях на кшталт торгових центрів та парковок, чотири — на швидкісних магістралях.

Зрозуміло, збільшення кількості електромобілів спричинить зростання попиту на електроенергію. Очікується, що щороку цей показник збільшуватиметься на 1,8 відсотка і до 2030-го досягне 3530 терават-годин. Проблеми з'являться, коли пікові періоди заряджання електромобілів почнуть співпадати з піками загального навантаження. Аналіз шести найпоширеніших варіантів використання зарядок показав, що пікове навантаження збільшиться на 21–90 відсотків, а коефіцієнт завантаження трансформаторів – на 19–80 відсотків.



Щоб цього уникнути, необхідно впроваджувати розумні мережі електропостачання. А власники машин повинні будуть змінити підхід до взаємодії із зарядною інфраструктурою. Наприклад, їм доведеться заряджати машини вночі або поза годинами пік. Загалом автори звіту впевнені, що енергомережі зможуть підтримувати понад 100 мільйонів електромобілів, але неконтрольована зарядка призведе до частих стрибків напруги, втрат потужності та зростання цін на енергоносії.