Чи законно іноземні автобуси возять українських пасажирів

В першому випадку, як йдеться в повідомленні Укртрансбезпеки, інспектори відділу державного нагляду у Черкаській області зупинили на автодорозі М-05 автобус марки VAN Hool. Він здійснював каботажні перевезення 10 пасажирів між пунктами, розташованими на території України (Київ - Одеса).

Другий випадок зафіксовано на автовокзалі у м. Житомир. В ході перевірки автобуса марки Neoplan, що належить польському перевізнику, з’ясовано, що й тут є каботаж.

Один з пасажирів показав квиток на цей рейс для поїздки по маршруту "Житомир - Луцьк". Це було визнано інспекторами Укртрансбезпеки як порушення правил перевезення пасажирів всередині країни, оскільки така послуга надавалася на території України без відповідного дозволу.

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Дивна ситуація: водій автобуса не має права відмовити пасажиру, який офіційно придбав квиток на його рейс у касі автовокзалу чи автостанції. Квиток – офіційний документ для посадки в автобус, що стоїть на пероні вокзалу. Він не тільки дає право проїзду, але і є страховим полісом на випадок нещастя в дорозі (аварія, каліцтво, втрата багажу тощо).

З іншого боку – перевезення пасажирів іноземними автоперевізниками без відповідного дозволу по території іншої країни вважається каботажною послугою. Таке заборонено й карається штрафом.

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В Україні відповідальність за подібне порушення відповідно до абз. 7 ч.1 ст. 60 Закону України "Про автомобільний транспорт" обійдеться перевізнику у 17 000 грн. Саме на таку суму оштрафували в обох випадках – в Черкасах та Житомирі.

Фото: Укртрансбезпека

Пасажири придбали квитки на ці автобуси у касах, у їх тарифі закладено вокзальний збір, податки, комісія оператора тощо. В такому разі вина перевізника, що здійснює регулярний рейс по маршруту з обов’язковою зупинкою у відведених місцях, сумнівна.

В касі продали пасажиру квиток на офіційно затверджений рейс міжнародного перевізника. Це може бути квиток у будь-яке офіційно визначене місце зупинки автобуса за маршрутом як між містами України, так і закордоння.

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Так що показаний для перевірки білет пасажира "Житомир - Луцьк" є законним документом для поїздки вказаним рейсом і це має визнаватися перевізником. За що ж штраф перевізнику?

Якщо Укртрансбезпека може пояснити цю юридичну колізію, то ми готові її озвучити та обговорити з читачами Авто24.