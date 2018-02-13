Люксовий седан має на 25 см довшу колісну базу, ніж у Mercedes-Benz S-Class Long. І додатковий простір - на єдина перевага лімузину Maybach

Якщо Mercedes-Benz S-Class не в змозі задовольнити свого власника, німецька компанія готова запропонувати ще більший та розкішніший седан. Аби не заплутувати покупців, Mercedes просто замінює приставку Benz на Maybach.

Презентація Mercedes-Maybach S-Class відбудеться у березні на Женевському автосалоні, а продажі оновленої версії розпочнуться влітку цього року.

Оновлений Maybach S-Class неважко відрізнити від звичайного мерседесівського седана – лімузин має вертикальну решітку радіатора та хромовану окантовку усередині переднього бампера. Однак у профіль різниця між Mercedes та Maybach S-клас помітна чи не більше, ніж спереду. Майбах має довжину 5461 міліметрів та колісну базу у 3365 міліметрів. Ці цифри означають, що більш розкішний седан на 254 міліметрів довший за обома показниками, ніж S-Class Sedan у версії Long.

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Для нового Maybach S-Class пропонується дві комплектації. S560 4Matic оснащуєтсья турбонаддувним 4-літровим V8 потужністю 463 кінських сили; цього достатньо, аби набирати швидкість у 96 кілометрів на годину за 4,8 секунди. Версія S650 комплектуєтсья турбованим 6-літровим V12 потужністю 621 к.с., що присорює лімузин до “сотні” за 4,6 секунди.

Внутрішнє оздоблення Maybach також суттєво відрізняється від салону звичайного S-Class: ексклюзивні кольорові комбінації шкіри, натуральне дерево рідкісних сортів, амбієнтна підсвітка, широкі можливості налаштувань для крісел.

У якості опції для Maybach S-Class буде запропоновано двоколірну схему окрашування кузову, на вибір дев'ять комбінацій кольрів. Для довершеності кольорів, фарбу вкриватимуть двома шарами лаку, присому перед нанесенням останнього, кузов буде поліруватися вручну.

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