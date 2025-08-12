Чим громади Донеччини оновили свій спецавтопарк: відео

Доставили гуманітарний вантаж волонтери Благодійного фонду "Янголи спасіння". Як повідомляє пресслужба Донецької ОВА, привезли позашляховик, мікроавтобус, два мініекскаватори з додатковим навісним інструментом, дві мобільні освітлювальні вежі та майже 6 тисяч захисних окулярів для тих, хто працюватиме на розбиранні завалів.

Якщо про мінівен Renault Trafic та пікап Isuzu D-Max 4x4 в стрічках Авто24 уже неодноразово були описи, то про мініекскаватори Bobcat E10z ні описів, ні згадок не було.

Варто зазначити що у транспортних траншах благодійних організацій та урядових пакетів допомоги дружніх Україні країн, ці моделі практично не зустрічалися. Тим часом такій спецтехніці в сільських громадах навіть важко скласти ціну – на розбиранні завалів, де потрібна дуже ретельна увага і практична ручна робота, мініекскаватор замінить добрий десяток людей.

Фото: Bobcat

Головна особливість в тому, що ця однотонна машина (1180 кг) працює з ювелірною точністю. Перед очима оператора та сама картина, що й в того, хто руками розбирає нагромадження з цегли, балок, уламків бетону тощо.

Щоправда, силовий потенціал машини не зрівняти з мускульними зусиллями людини. Працюють обоє ювелірно, але ось втома для мініекскаватора аж ніяк не знайома, чого не скажеш про людину.

Його трициліндровий двигун на 9,5 к.с. дійсно втоми не знає, перепочиває лише під час заправки соляркою. А ось працездатності малюка може позаздрити ціла бригада робітників, що працює на розбиранні завалів чи ручному копанні траншеї тощо.

Інфографіка: Bobcat

Робоча зона екскаватора охоплює периметр, на якому зазвичай працює 2-3 людини. Екскаватор стрілою з ковшем чи гідравлічним щелепним захватом оперує по горизонталі на відстані 3,09 метра. Глибина виїмки у нього 1,82 метра, а максимальна висота розвантаження – 1,81 метра.

Інфографіка: Bobcat

Доставлена цього разу на Донеччину допомога обійшлася Федеральному агентству з технічної допомоги Німеччини у понад 155 тисяч євро. Загалом підтримка від агентства вже перевищила 3 мільйони євро. На цю суму придбано й передано Донеччині 30 потужних вантажівок, 17 генераторів, здатних забезпечити світлом і теплом великі об’єкти, та багато іншого.