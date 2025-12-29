Чиновники отримують хабарів на розмитненні авто у $50 мільйонів на рік: Мінцифри

Про масштаби корупції на митниці заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, про що повідомляє Мінфін. За його словами, ключова причина існування «тіньового» ринку — людський фактор. Саме тому першим кроком має стати максимальне усунення митників із процесу визначення митної вартості автомобіля.

Другим необхідним кроком очільник Мінцифри називає ухвалення закону, який дозволить повноцінно запускати розмитнення авто онлайн — без контактів із посадовцями.

До речі скільки коштуватиме розмитнення електромобіля у 2026 році

Розмитнення авто через «Дію»

Ще 24 квітня 2024 року Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №10380, який передбачає митне оформлення автомобілів через «Дію».

Скористатися новим механізмом зможуть як фізичні, так і юридичні особи, а також уповноважені ними представники. Водночас мова йде виключно про легкові автомобілі. Вантажівки, мотоцикли, причепи та інші транспортні засоби доведеться оформлювати за чинною процедурою.

Як визначатиметься вартість авто

Ключовою зміною має стати автоматична оцінка вартості автомобіля. Саме від неї нараховуються всі митні платежі — акциз, ПДВ та мито. У «Дії» вже працює відповідний калькулятор, який враховує рік випуску, тип двигуна та його об’єм.

Як приклад, за розрахунками «Мінфіну», розмитнення легкового авто 2016 року з дизельним двигуном об’ємом 2,0 л обійдеться трохи більше ніж у 110 тисяч гривень. З цієї суми близько 45,9 тисячі становить акциз, ще понад 64 тисячі — ПДВ.

Коефіцієнти замість «торгів»

В актуальній редакції законопроєкту передбачено, що базова вартість авто визначатиметься з урахуванням цін на аналогічні нові моделі. Далі застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти залежно від віку транспортного засобу.

Так, для автомобіля віком один рік коефіцієнт становитиме 0,92, для дворічного — 0,7, для трирічного — 0,64 і далі зі зменшенням. Такий підхід має унеможливити ручне коригування вартості й, відповідно, «торги» з митником.

До речі порахуйте розмитнення авто у 2025 році

У Мінцифри переконані, що повна цифровізація розмитнення не лише спростить процедуру для водіїв, а й суттєво зменшить корупційні ризики. Якщо законопроєкт буде ухвалений у цілому, процес розмитнення легкового авто може стати швидшим, прозорішим і прогнозованим — без «додаткових платежів», які роками супроводжували імпорт машин в Україну.