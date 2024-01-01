Укр
Ру

Чиновники ЄС обговорюють зниження мит на американські автомобілі

Зниження мит пропонують у якості способу зниження торговельної напруженості у купі з іншими заходами.
ВЄС обговорюють послаблення мит на американські авто- Auto24
Євген Гудущан
logo10 лютого, 18:50
logo0
logo0 хв

ЄС розглядає можливість знизити мита на імпорт автомобілів з США, щоб запобігти торговельній війні, пише УкрАвтопром посилаючись на Financial Times.

Читайте також: Tesla подає до суду через підвищення мит Євросоюзом

Комітет з питань торгівлі Європарламенту пропонує зменшити для США 10-відсоткову ставку на імпорт автомобілів в ЄС до рівня 2,5%.

На додаток до зниження тарифів, ЄС планує збільшити закупівлі американського скрапленого природного газу та військового обладнання, щоб послабити торговельну напруженість.

Цей крок має на меті зменшити профіцит торгівлі ЄС зі США, який Трамп часто критикував як несправедливий.

Європейська автомобільна промисловість підтримує зниження тарифів, оскільки такі компанії, як BMW і Mercedes, виступають за ширшу торговельну угоду.

#Законодавство #Новини