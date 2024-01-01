Чиновники ЄС обговорюють зниження мит на американські автомобілі

ЄС розглядає можливість знизити мита на імпорт автомобілів з США, щоб запобігти торговельній війні, пише УкрАвтопром посилаючись на Financial Times.

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Комітет з питань торгівлі Європарламенту пропонує зменшити для США 10-відсоткову ставку на імпорт автомобілів в ЄС до рівня 2,5%.

На додаток до зниження тарифів, ЄС планує збільшити закупівлі американського скрапленого природного газу та військового обладнання, щоб послабити торговельну напруженість.

Цей крок має на меті зменшити профіцит торгівлі ЄС зі США, який Трамп часто критикував як несправедливий.

Європейська автомобільна промисловість підтримує зниження тарифів, оскільки такі компанії, як BMW і Mercedes, виступають за ширшу торговельну угоду.