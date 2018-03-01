Французька марка заочно презентувала новий "каблучок" напередодні Женевського автосалону. Тепер же він у всій красі постав на подіумі автошоу.

Berlingo третього покоління побудований на платформі EMP2, яку ділить з Peugeot та Opel. У кузові автомобіля легко впізнати характерні риси сімейства Cactus.

Новинка пропопується у кількох варіантах виконання – грузовому, пасажирському, комбінованому а також у подовженій версії XL, що на 35 см довша за стандартну модель (4,4 метри).

Базовий Berlingo, позначений у списку комплектацій як “M”, має багажний відсік ємністю 775 літрів та довжиною 2,7 метри. Це на 100 літрів більше, ніж у попередника. Якщо ж цього не вистачить для поклажі, дрібні речі можна розподілити по 28 додатковим кишеням, поличкам та шафкам, спільний об’єм котрих забезпечує додаткові 186 літрів. Якщо й цього виявиться замало, Citroen запропонує вам подовжену модель Berlingo XL з багажним відсіком на 1050 літрів, до якого можна завантажити длінномірні предмети довжиною до 3,05 метра. У пасажирському ж виконанні специфікація XL пропонує семимісний салон.

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Покупці мають змогу обрати автомобіль з бензиновим двигуном 1,2 л (110 чи 130 к.с.), або ж дизельним півторалітровим агрегатом потужністю у 75, 100 чи 130 кінських сил. Залежно від двигуна, модель комплектується шестиступінчатою механічною трансмісією чи “автоматом” на 8 позицій.

Широкий список активних та пасивних систем безпеки включає систему екстренного гальмування, розпізнавання втоми водія, адаптивний круїз-контроль, контроль трафіку, моніторингу сліпих зон, хілл-асіст, інтелектуальні фари тощо. Інформаційно-розважальна система з 8-дюймовим дисплеєм підтримує Android Auto, Apple CarPlay та MirrorLink, що дозволяє повною мірою користуватись усіма мультмедійними можливостями сучасних пристроїв. Ще один плюс у скарбничку нового Berlingo – бездротова зарядка для гаджетів.

У продаж в Європі автомобіль надійде у другій половині цього року, а на початку 2019-го має з’явитись повністю електрична модифікація моделі. Українцям же доведеться зачекати на новинку – в нас Berlingo з’явиться не раніше наступного року. Вартість – не оголошена.

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