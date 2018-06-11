На станції паризького метрополітену "Жавель - Андре Сітроєн" був представлений новий культурний проект, присвячений історії бренду Citroën.

У 1980-х роках RATP і Citroën вже мали досвід успішного співробітництва при проведенні виставки, присвяченої історії Citroën в паризькому кварталі Жавель. У цьому році два бренда знову об'єднали зусилля, щоб представити культурний проект на станції "Жавель - Андре Сітроєн".

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На станції розташовані інформаційні стенди, які розповідають про життя Андре Сітроена і квартал Жавель. На платформі розміщено великий фриз, де розгортається історія Citroën — з ключовими датами і фотографіями флагманських моделей бренду.

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Ще один оригінальний елемент нового культурного проекту — три сенсорних екрана, за допомогою яких пасажири можуть відвідати сайт Citroën Origins – віртуальний музей Citroën. Це кращий спосіб зануритися в історію бренду — розглянути моделі під кутом 360 градусів, а також вивчити фотографії та розповіді.