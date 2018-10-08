Новий флагман французької марки, що прибув у Європу з Китаю, наступного року з'явиться і на українському ринку.

У Парижі справив європейський дебют новий флагманський кросовер Citroën C5 Aircross. Французи називають його стовідсотковим SUV.

М'язистий дизайн, високий кліренс та великі колеса надають автомобілю вигляду справжнього позашляховика, у той час як стильна зовнішність та високий рівень комфорту розкривають у ньому міського жителя.

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Citroën переконує, що новий C5 Aircross, презентований у Парижі, є найкомфортнішим кросовером в своєму сегменті та пропонує кращий в класі багажник – 580-720 л, в залежності від положення задніх сидінь. На додачу кросовер має широкі можливості трансформації салону. Довжина C5 Aircross – 4,5 метри. Кліренс – 23 см.

Фото: Citroën C5 Aircross на стенді Паризького моторшоу / Авто 24

Флагман став носієм найвищих досягнень програми Citroën Advanced Comfort, що означає наявність ультра-комфортної підвіски Progressive Hydraulic Cushions, сидінь підвищеного комфорту Advanced Comfort, три незалежні і регульовані задні крісла, які можна легко прибрати з салону, а також 20 систем допомоги водієві та ряд технологій зв'язку.

C5 Aircross має м’який дизайн, позбавлений усілякої агресії, з такими фірмовими рисами, як накладки Airbump з яскравими кольоровими акцентами. А захисні накладки на колісних арках та двоколірні рейлинги на даху – скоріше елементи декору, а їхня функціональність – річ другорядна. C5 Aircross може похвалитися величезним панорамним дахом.

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Усередині новий Citroën C5 Aircross продовжує дизайнерську концепцію “миролюбивої плавності”. Однак за естетичною складовою криється і чимала функціональність та зручність.



Уся необхідна водієві інформація виводиться на цифрову приладову панель з 12,3-дюймовим дисплеєм, менш потрібні дані виводяться на екран мультимедійного центру.

Французький флагман отримав передове оснащення у полі безпеки. Система автоматичного екстренного гальмування, автоматичного гальмування після ДТП, контроль “сліпих зон”, активна система контролю рядності руху, адаптивний круїз-контроль з функцією старт-стоп, попередження про можливе зіткнення, нагадування про необхідність відпочинку, контроль уваги водія, розпізнавання знаків обмеження швидкості, допомога водію на шосе, автоматичне перемикання світла.

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Цей список доповнюють технології і системи, спрямовані на підвищення комфорту на борту, такі як безключовий доступ або парковочний асистент з камерою кругового огляду.

Нарешті електронні помічники, такі як система допомоги на бездоріжжі, чи при старті в гору або функція підсвічування поворотів чи система допомоги при їзді з причепом, роблять життя власника Citroën C5 Aircross трохи простішим.

Новий C5 Aircross пропонує широкий перелік ефективних і потужних двигунів, які працюють в парі з 6-ст. МКПП або 8-ст. АКПП.

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У списку силових агрегатів для C5 Aircross – лише найсучасніші, найпотужніші та найекономічніші мотори. На старті модель пропонуватиметься з двигунами потужністю 165 або 200 к.с., а трохи пізніше до них приєдниється гібридна силова установка продуктивністю у 235 к.с для моделі Citroën C5 Aircross PHEV.



Фото: Гібридний Citroën C5 Aircross / Авто 24

Новий кросовер оснащується найсучаснішою 8-ступінчатою автоматичною коробкою передач Efficient Automatic Transmission (ЕАТ8) з окремим селектором і управлінням по дротах. Вона забезпечує водночас динаміку, економічність та комфорт. З цією трансмісією двигун споживає на 7% менше пального, ніж з КП серії ЕАТ6.

У Європі прийом замовлень на новий Citroën C5 Aircross вже розпочався. Ціни у Франції стартують з позначки 24 700 євро. На початку наступного року автомобіль очікується в Україні. Перейдіть за посиланням, аби дізнатись більше про новий C5 Aircross.

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