Традиційну щорічну перевірку авторитетної організації пройшли 108 різних моделей автомобілів минулих років випуску.

Американська незалежна експертна організація Consumer Reports оприлюднила свій традиційний рейтинг якості вживаних авто. Експерти дослідили більше ста моделей автомобілів різних сегментів і цінових категорій

Рейтинг Consumer Reports базується на основі відгуків власників понад 500 тисяч автомобілів у США. До списку ненадійних моделей потрапили лише ті, що мали середньостатистичний відсоток поломок, нижче середнього. Очолили список анти-лідерів марки Chevrolet (13 моделей), Volkswagen (11) та Ford (10).

Chevrolet

Chevrolet Camaro (2016-2017 років), Colorado (2015-2016), Corvette (2014-2017), Cruze (2011-2012, 2014 року, 2017), Equinox (2010-2011), HHR (2008), Malibu (2013) , Silverado 1500 (2017), Silverado 2500HD (2011), Silverado 3500HD (2011, 2013), Sonic / Aveo (2012), Suburban (2008, 2014-2016), Tahoe (2009, 2015 року, 2017) і Traverse (2009- 2012).

Chrysler

Chrysler 300 (2013-2014), Pacifica (2008-2011), PT Cruiser (2008).

Fiat

Fiat 500(2012-2015), 500 L (2012-2015).

Ford

Ford Edge (2012), Expedition (2013 року), Explorer (2012 и 2016), Fiesta (2011-2016), Focus (2012-2016), Fusion/Mondeo (2017) и Mustang (2012, 2015, 2017).

Hyundai

Hyundai Sonata (2011), Tucson (2016) та Veloster (2012).

Jeep

Jeep Cherokee (2014-2015), Grand Cherokee (2011-2015), Patriot, (2014), Renegade (2015) і Wrangler (2012).

Kia

Kia Sportage (2013).

Mazda

Mazda 5 (2008), CX-9 (2013 і 2016), MX-5 (2009, 2015-2016).

Nissan

Nissan Pathfinder (2013-2014), Rogue (2008) Sentra (2013 і 2015), Versa Note (2014).

Subaru

Subaru Outback (2008), WRX/STI (2015).

Volkswagen

Volkswagen Beetle (2015), Eos (2012), CC (2010, 2012), Golf (2015-2016), Golf GTI (2011-2012, 2015-2016), Jetta (2008, 2011, 2015), Passat (2013-2014), Tiguan (2009, 2011-2013, 2015) та Touareg (2012).