Традиційну щорічну перевірку авторитетної організації пройшли 108 різних моделей автомобілів минулих років випуску.
Американська незалежна експертна організація Consumer Reports оприлюднила свій традиційний рейтинг якості вживаних авто. Експерти дослідили більше ста моделей автомобілів різних сегментів і цінових категорій
Рейтинг Consumer Reports базується на основі відгуків власників понад 500 тисяч автомобілів у США. До списку ненадійних моделей потрапили лише ті, що мали середньостатистичний відсоток поломок, нижче середнього. Очолили список анти-лідерів марки Chevrolet (13 моделей), Volkswagen (11) та Ford (10).
Chevrolet
Chevrolet Camaro (2016-2017 років), Colorado (2015-2016), Corvette (2014-2017), Cruze (2011-2012, 2014 року, 2017), Equinox (2010-2011), HHR (2008), Malibu (2013) , Silverado 1500 (2017), Silverado 2500HD (2011), Silverado 3500HD (2011, 2013), Sonic / Aveo (2012), Suburban (2008, 2014-2016), Tahoe (2009, 2015 року, 2017) і Traverse (2009- 2012).
Chrysler
Chrysler 300 (2013-2014), Pacifica (2008-2011), PT Cruiser (2008).
Fiat
Fiat 500(2012-2015), 500 L (2012-2015).
Ford
Ford Edge (2012), Expedition (2013 року), Explorer (2012 и 2016), Fiesta (2011-2016), Focus (2012-2016), Fusion/Mondeo (2017) и Mustang (2012, 2015, 2017).
Hyundai
Hyundai Sonata (2011), Tucson (2016) та Veloster (2012).
Jeep
Jeep Cherokee (2014-2015), Grand Cherokee (2011-2015), Patriot, (2014), Renegade (2015) і Wrangler (2012).
Kia
Kia Sportage (2013).
Mazda
Mazda 5 (2008), CX-9 (2013 і 2016), MX-5 (2009, 2015-2016).
Nissan
Nissan Pathfinder (2013-2014), Rogue (2008) Sentra (2013 і 2015), Versa Note (2014).
Subaru
Subaru Outback (2008), WRX/STI (2015).
Volkswagen
Volkswagen Beetle (2015), Eos (2012), CC (2010, 2012), Golf (2015-2016), Golf GTI (2011-2012, 2015-2016), Jetta (2008, 2011, 2015), Passat (2013-2014), Tiguan (2009, 2011-2013, 2015) та Touareg (2012).