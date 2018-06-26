Компанія Continental виробляє не тільки гумові вироби, але і піклується про захист даних, що автомобіль може передавати в мережу.

Розвиток технологій автономності призвів до того, що автомобілі стають вразливою мішенню для хакерів, які можуть отримати доступ до різних систем автомобіля.

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Вже сьогодні автомобіль майже є частиною всесвітньої павутини, тобто обмінюється інформацією з хмарними сервісами, серверами автовиробників, машини спілкуються між собою і з дорожньою інфраструктурою.

В Continental стурбовані захистом найважливіших компонентів автомобіля від атак, наприклад гальмівної системи. У компанії працюють над технологією для забезпечення безпеки.

Вперше вона була впроваджена в новітню гальмівну систему MK C1, в якій функції активації гальм, підсилювача гальмівного приводу і системи управління (ABS та ESC) об'єднані в одному компактному модулі. У порівнянні з традиційними системами, MK C1 відрізняють підвищена ефективність і компактність. Вона спеціально розроблена для автомобілів з сучасними системами допомоги водієві, функціями рекуперації та автоматизованого керування.

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Криптографічна функція створення ключів безпеки передбачає їх генерацію для кожного продукту окремо. Це повинно забезпечити максимальну безпеку: навіть якщо один автомобіль зламаний — інший далі під захистом. При цьому ключі неможливо прочитати ззовні, точно так само як PIN-код смартфона.