CUPRA Formentor VZ5 розвиває 280 кілометрів на годину "максималки" з 5-циліндровим мотором

Formentor VZ5 — це автомобіль, який у свій час став культовим серед фанатів бренду. Сьогодні він повертається в оновленому вигляді: більш агресивний, більш технічно вивірений і повністю позбавлений електронних обмежень, що стримували його потенціал.

Потужність, звук і 280 км/год без обмежувача

П’ятициліндровий 2.5 TSI — серце й головна причина існування VZ5. Він видає 390 к.с. і 480 Нм, що вже знайоме з минулої версії, але тепер мотор реалізує свій потенціал повністю. Максимальна швидкість знята з електронного «повідця» і складає 280 км/год.

У поєднанні з розподілом тяги та фірмовою керованістю CUPRA це створює ту саму «п’ятициліндрову» емоцію, якої так не вистачає сучасному автомобільному ринку, що швидко електрифікується.

Новий образ і деталі, які видають характер

Зовні Formentor VZ5 отримав кілька акцентів, які відрізняють його від інших версій моделі. Це новий спліттер спереду з вигравіруваним логотипом VZ5, ширші крила, а також характерні діагональні вихлопні труби з мідними акцентами.

Динаміку підкреслюють гальма Akebono із шестипоршневими супортами та нові 20-дюймові колісні диски, створені спеціально для VZ5.

Інтер’єр: спортивні CUPBucket і менше компромісів

У салоні — фірмові CUPBucket-сидіння, які забезпечують нижчу посадку й краще фіксують у поворотах. Далі інтер’єр слідує знайомій для CUPRA естетиці — технічний мінімалізм, мідні акценти та спортивна посадка.

Випуск моделі суворо обмежено — всього 4000 автомобілів на весь світ. Вперше Formentor VZ5 доступний не лише у версії з лівим кермом, а й праворульний, що відкриває для моделі такі ринки, як Велика Британія.

У CUPRA прямо кажуть: повернення VZ5 — це заява про те, що бренд не збирається відмовлятися від емоційних бензинових моделей, навіть коли індустрія рухається в інший бік.