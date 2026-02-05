Dacia Bigster став справжнім хітом — компанія звітує про 100 тисяч виготовлених моделей

Після багаторічного успіху в нижчих сегментах із Logan і Sandero румунський бренд наважився на серйозний крок — перехід у C-сегмент. Першою спробою став семимісний Jogger, який несподівано для скептиків швидко перетворився на найпопулярніший автомобіль у своєму класі в Європі. Цей результат лише підштовхнув Dacia до ще амбітнішого проєкту.

Bigster замислювався як прямий удар по найконкурентнішому сегменту — компактних SUV. Модель представили у 2024 році, а серійне виробництво стартувало на початку 2025-го. Уже за кілька місяців стало зрозуміло: ставка була правильною, зазначає Auto24.

Попит, що перевищив прогнози

Ще до початку реальних поставок Dacia зібрала понад 13 попередніх тисяч замовлень, але далі темпи тільки зросли. За рік виробництва випущено понад 100 тисяч Bigster, і в другій половині 2025 року він став найбільш продаваним кросовером C-сегмента в Європі серед приватних покупців. Найбільшу роль у цьому успіху відіграв ринок Великої Британії — там уже оформлено майже 5 тисяч замовлень. Саме британські клієнти чітко показали, який Bigster вони хочуть бачити у своєму гаражі.

Гібрид — фаворит покупців

Найбільший попит має повністю гібридна версія Bigster із сумарною потужністю 155 к.с. Її стартова ціна у Великій Британії становить близько 38 600 доларів США, що для просторого C-кросовера з електрифікованою силовою установкою виглядає більш ніж конкурентно. Гібрид доступний лише з переднім приводом, але це не стало стримувальним фактором для покупців. Навпаки, інтерес до такої конфігурації підтверджує загальноєвропейський тренд на електрифікацію. Найпопулярнішим кольором став Indigo Blue — стриманий, але впізнаваний відтінок, який добре пасує великому кузову.

Комплектація Journey — золота середина

Серед версій особливу любов клієнтів здобула комплектація Journey, яка коштує приблизно на 2 100 доларів дорожче за базову. Вона пропонує саме той набір опцій, який більшість покупців вважає необхідним: підігрів сидінь і керма, електропривід дверей багажника, автоматичне керування дальнім світлом, бездротову зарядку смартфона, а також два 10-дюймові екрани — мультимедії та цифрової панелі приладів. У поєднанні з гібридною силовою установкою ця версія виглядає найбільш збалансованим варіантом Bigster. Єдине, що потенційно може змінити розклад сил — це поява повноприводної модифікації, якщо Dacia все ж вирішить її запустити.

Простір великого авто за розумні гроші

Формула успіху Bigster досить проста, але ефективна. Dacia запропонувала простір і комфорт автомобіля класом вище, жорстко контролюючи ціну. Одним із ключових інструментів стала платформа Renault CMF-B — та сама архітектура, на якій побудовані Duster та інші компактні моделі бренду. Цей підхід дозволив знизити собівартість без відчутних компромісів для кінцевого покупця. І ринок це оцінив не лише гаманцем.

Визнання від експертів

Успіх Bigster підтвердили й професіонали: модель отримала титул “Автомобіль року 2026” за версією журналу What Car?. Для Dacia це ще один доказ того, що бренд зумів зберегти статус чемпіона за співвідношенням ціни та можливостей навіть у найжорсткішому сегменті.