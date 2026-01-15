Dacia готує відповідь Китаю: недорогий електромобіль незабаром поповнить лінійку бренду

Румунська марка, що входить до складу Renault Group, уже має у своєму портфелі електричний Spring. Ця модель, яку збирають у Китаї, стала одним із найдешевших електромобілів у Європі. У Німеччині її вартість за акційними умовами опускалася до 11 900 євро після суттєвої знижки. Втім, Dacia не планує обмежуватися лише одним доступним електрокаром.

Читайте також: Dacia відкриває "готель на мільйон зірок" для прихильників нічного неба

Другий електромобіль початкового рівня — вже на підході

Другий бюджетний електромобіль Dacia має з’явитися у другому кварталі наступного року. Очікувана стартова ціна становитиме близько 18 000 євро, що автоматично робить новинку однією з найдоступніших електричних моделей європейського виробництва. Ключова відмінність полягатиме в основі автомобіля.

Новинка буде побудована на платформі AmpR Small від нового Renault Twingo, а її виробництво організують у Словенії, на заводі в Ново-Место. Саме там уже випускають родинні моделі з двигунами внутрішнього згоряння, тож електромобіль логічно вписується в існуючу виробничу екосистему Renault Group.

У Dacia прямо говорять, що їхньою метою є максимально розширити присутність електромобілів у сегменті мініавто. За словами керівництва бренду, сегмент A, а згодом і сегмент B, дуже швидко рухається в бік повністю електричних моделей, і компанія не хоче залишатися осторонь цього процесу.

Також цікаво: Європа масово пересідає на позашляховики: статистика

Не заміна Spring, а інший характер

Попри схожу цінову категорію, нова модель не задумувалася як пряма заміна Spring. У Dacia наголошують, що електромобіль на базі Twingo буде принципово іншим за стилем, інтер’єром і загальним позиціонуванням. Йдеться про різні дизайнерські підходи, інше оформлення салону, альтернативні кольорові рішення та відмінний набір опцій.

Перші натяки на зовнішність уже з’явилися. Тизерні ескізи демонструють компактний хетчбек із чіткими лініями та кросоверними акцентами, тоді як замаскований прототип, показаний під час оновлення бізнес-плану Renault Group, підтвердив, що новинка не стане м’якою копією Spring. Навпаки — вона має власну візуальну ідентичність, орієнтовану на європейського покупця.

Dacia Spring

Ціна може виявитися нижчою, ніж у Spring

Парадоксально, але на деяких ринках новий електромобіль може виявитися навіть вигіднішим за Spring. Причина — у державних стимулах. У Франції та Великій Британії субсидії не поширюються на електромобілі китайського виробництва, тож модель словенської збірки автоматично отримує фінансову перевагу. З урахуванням місцевих програм підтримки кінцева ціна може опуститися нижче за вартість Spring.

Окрім цінового фактора, новинка матиме ще й стратегічне значення для бренду. Вона допоможе Dacia знизити середній рівень викидів CO₂ по всьому модельному ряду. Це критично важливо, зважаючи на те, що компанія не виконала європейські норми за підсумками 2024 і 2025 років. Новий електромобіль є частиною плану, який має дозволити бренду вписатися в дедалі жорсткіші екологічні вимоги до 2027 року.

Читайте також: Renault представила новий кросовер Filante: передовий флагман бренду

Техніка без надмірностей

Автомобіль побудують на скороченій версії платформи Renault AmpR Small — тій самій, що лежить в основі нового Twingo. Привод забезпечить один електродвигун потужністю 81 кінську силу зі 175 Нм крутного моменту. Його поєднають із літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 27,5 кВт-год. На старті очікується лише одна технічна конфігурація, і саме її, за попередніми даними, отримає версія під брендом Dacia. Такий підхід відповідає філософії марки — мінімум складності, зрозуміла техніка та акцент на доступності.