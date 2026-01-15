Dacia відкриває "готель на мільйон зірок" для прихильників нічного неба

Ідея присвячена до рідкісного астрономічного явища — параду шести планет, який можна буде побачити наприкінці лютого над територією Великої Британії, розповідає Carscoops. Саме в цей період Dacia організовує одноденний кемпінг у шотландському лісопарку Геловей, де практично відсутнє світлове забруднення.

Bigster як номер готелю

Основою “готелю” став найбільший позашляховик бренду — Dacia Bigster. Завдяки довжині понад 4,5 метра він дозволяє повноцінно використовувати фірмовий кемпінговий аксесуар Sleep Pack, який перетворює салон автомобіля на спальне місце для двох дорослих й складається з двоспального матраца завдовжки 190 сантиметрів, що розкладається поверх складених задніх сидінь і багажного відділення.

У складеному вигляді матрац зберігається в компактному дерев’яному ящику, який водночас виконує роль столика та сховища для речей. Хоча запас простору над головою обмежений, панорамний люк Bigster компенсує це можливістю спостерігати за зоряним небом, не виходячи з автомобіля.

Ніч без міського світла і натовпів

Кемпінг запланований на ніч із 25 на 26 лютого. У цей час учасники зможуть побачити Венеру, Юпітер, Сатурн і Меркурій неозброєним оком. Окрім спостереження за небом, програма передбачає відпочинок біля вогнища, каякінг і риболовлю, що перетворює подію на повноцінний міні-відпустковий формат. Попри відсутність сантехніки в самих автомобілях, Dacia організує базову інфраструктуру — на території буде встановлено великий спільний намет із необхідними зручностями, щоб гості не відчували дискомфорту під час ночівлі.

Як потрапити до “готелю”

Забронювати місце в Million Star Hotel можна через спеціальний сайт до 28 січня. Кількість автомобілів обмежена, тож учасників обиратимуть шляхом жеребкування. Єдині вимоги: проживання у Великій Британії та наявність чинного водійського посвідчення. Кожен позашляховик розрахований на двох осіб, тому участь можлива як удвох, так і соло.

Sleep Pack для всіх охочих

Для тих, хто хоче повторити такий формат подорожей самостійно, Dacia пропонує Sleep Pack як додаткову опцію. Комплект із дерев’яного боксу та матраца коштує 1307 фунтів стерлінгів ($1756). Додатково можна придбати затемнювальні штори та намет на задні двері, а повний кемпінговий набір InNature обійдеться у 1830 фунтів ($2460). Sleep Pack сумісний не лише з Bigster, а й з моделями Duster та Jogger, що робить його універсальним рішенням для прихильників автокемпінгу.