Де 3D-розмітка дозволена, де заборонена і що маємо в Україні: дослідження Авто24

Технологія не нова, вже з десяток років практикується в США, років п’ять-сім тому масово почала впроваджуватися у країнах Європи, не так давно прийшла до Азії.

Навіть далекі Австралія та Нова Зеландія не тільки запровадили таку методику маркування, але й стали законодавцями моди в дорожній 3D-графіці – там не обмежилися пішохідними переходами.

Читайте також Що означають білі кола на дорозі: важливі зміни в ПДР

Нові 3D-переходи – це, по суті, оптичні ілюзії, намальовані на поверхні дороги. Додавши похилі тіні до звичайних прямокутних білих розміток, під певним кутом вони раптово здаються такими, ніби зависають на кілька сантиметрів над землею.

Гра білого, сірого та чорного кольорів створює тривимірний ефект. Фото: AFP Philippe Huguen

Звісно, нанесення такої розмітки удвічі дорожче за традиційне дорожнє маркування. Часу для "малювання" також затрачається більше, бо дорожники мають нанести графіку згаданих кольорів з дотриманням усіх кутів та пропорцій візерунка.

Берлін каже дорожньому 3D-стилю "ні!"

У столиці Німеччини узаконення тривимірної розмітки пробуксовує вже давно. Дорожники Берліна розглядали таку форму облаштування пішохідних переходів ще у 2018 році, експериментально навіть намагалися створити відповідну графіку в кількох місцях, але юридичні перешкоди завадили її реалізації.

Читайте також Червона лінія на трасі: що означає нова розмітка

Намагання наносити "зебру" за тривимірною схемою графіки виявилися марними, оскільки закон Німеччини про дорожній рух (StVO) не дозволяє так оформлювати пішохідні переходи. Все має відповідати нормативній базі, у якій точні розміри та характеристики нанесення ліній чітко прописані.

Зебра-перехід міста Шмалька́льден в зоні 30 км/год. Спроби у Берліні, Брауншвейзі та Кельні були відхилені, але Фірзен та Ессен (Північний Рейн-Вестфалія) виявили зацікавленість. Фото: сайт lvz.de та Jan Huebner

Тривимірний пішохідний перехід спершу має бути визнаний офіційно, чого ще не сталося. Крім того, прозвучало побоювання, що штучні візуальні перепони можуть призвести до раптового гальмування та зіткнень ззаду.

Ось так ініціативу відхилили. 3D-розмітка "не розглядається як потенційний засіб підвищення безпеки дорожнього руху", – чітко дали зрозуміти урядовці, посилаючись на численні правові перешкоди.

Через сім років питання про 3D-стиль знову постало: оптична ілюзія має заспокоїти рух транспорту на перехресті в Берліні. СДПН Фрідріхсхайн-Кройцберг (це- мікрорайон Берліна) подала пропозицію щодо тривимірного переходу. Якщо ця організація доб'ється свого, то пішохідний перехід на розі Фрідріхштрассе незабаром отримає тривимірний вигляд у тестовому режимі.

У це допоки мало віриться. Свого часу спроби у Шмалькальдені провалилися, оскільки Адміністрація землі Тюрингія скаржилася, що така розмітка порушує закон Німеччини про дорожній рух.

Не узаконено, але й не заборонено

Тим часом у ряді європейських країн 3D-маркування набуває поширення. Приклад показала Австрія. Там перший 3D-пішохідний перехід з’явилися у місті Лінц, потім мода на таке маркування прийшла до Феклабрука та Зальцбурга, не втрималися від подібного й дорожники у столичному регіоні Граца.

Читайте також Дорожня розмітка з зашифрованим орнаментом з'явилась в Амстердамі

Австрійська рада безпеки дорожнього руху вважає тривимірні "зебри" майбутнім безпеки пішоходів. Фото: Okalin GmbH

У Франції перший пішохідний перехід у такій графіці протестувала влада в Сізуані, комуна на півночі країни. Там для проби взяли перехрестя з пішохідними переходами біля школи. Гра білого, сірого та чорного кольорів створює тривимірний ефект, який сприймають водії, що рухаються попереду.

У невеликому містечку на північному заході Ісландії Ісафйордурі підтримали ідею намалювати тривимірний пішохідний перехід. Там це на прохання міської влади здійснили компанією з дорожньої розмітки Vegamálun GÍH.



Така інноваційна ініціатива впроваджена як експеримент, метою якого є перевірити, чи може тривимірний пішохідний перехід бути ефективною альтернативою лежачим поліцейським.

Читайте також Для риби, що перетинає дорогу, зробили пішохідний перехід та дорожні знаки

Перша 3D-"зебра" в Хорватії заявилася на одному з перехресть міста Карловаць, що за якихось півсотні кілометрів від Загреба. Там уявна візуальна перепона на пішохідному переході також реально уповільнює рух транспорту, оскільки водії бачать попереду перепону. Подібні "зебри" нанесені в кількох містах Словенії.

Хорватська 3D-доріжка навіть у сутінках при вуличному освітленні свій тривимірний ефект не втрачає. Фото: Kristina Stedul Fabac

Пішоходи у другому за величиною місті Данії Орхус ходять наче в повітрі. Там восени 2021 року розпочалося тестування 3D-переходів. Дивись цікаве відео тут. Мета зрозуміла: переконати автомобілістів та велосипедистів сповільнитися і поступитися дорогою пішоходам, що проїжджають повз.



Україна у 3D-стилі випередила європейські міста

Як це не дивно звучить, але чи не одними з перших на європейському континенті почали наносити пішохідну 3D-графіку в Україні. Справу започаткували у Дніпропетровську (2012 р.), Києві (2015 р.) та Сумах (2016 р.)

Читайте також В Україні з'явиться нова дорожня розмітка: що вона означає

У тоді ще не перейменованому Дніпропетровську (Дніпро – з 2016 р.) розмітку нанесли на пішохідному переході через дорогу, що веде в аеропорт. Там задля експерименту маркування зробили в тривимірній технології - з червоного, жовтого та білого кольорів. Мета одна - створити на асфальті ілюзію об'ємних перешкод.

Ще перед початком навчального року в 2015-му спеціалісти комунальної корпорації "Київавтодор" відійшла від типових схем з організації дорожнього руху й урізноманітнили дорожню графіку в зоні переходу. Завдяки їм перший 3D-перехід з’явився на вулиці Західній, що у Солом’янському районі столиці.

Десять років тому у столиці України з'явився пішохідний перехід у 3D-стилі, але першим за три роки до того був Дніпропетровськ. Фото: "Київавтодор"

Інноваційна розмітка з’явилася біля відкритого дитсадка № 383. Дорожники використали там не класичні для світової практики чорний, сірий та білий кольори, а чорний, білий, синій та жовтий. Вийшло оригінально й результативно – водії зосереджуються й чіткіше реагують на можливі небезпеки при перетині дороги пішоходами, в тому числі дітьми.

Читайте також Вафельна розмітка з’явиться на 8 столичних перехрестях

В Сумах на проблемній ділянці стоянки, де учні школи №9 переходили проїжджу частину, літом 2016 нанесли таку розмітку. Це була експериментальна спроба привернути увагу водіїв візуальною перепоною на вул. Харківської біля магазину BILLA.

Щоправда, в Сумах, в Києві та Дніпрі подібні 3D-малюнки "зебри" суперечать ПДР та не відповідають затвердженим нормативами за розмірами та колірною гамою (див. відео нижче). Це те, з чим нині зіткнувся Берлін.

Ні в Німеччині, ні в Україні внесення змін до нормативних документів та ПДР щодо 3D-розмітки не робили. Малоймовірно, що будуть якісь нові тлумачення найближчим часом. В українських Правилах дорожнього руху йдеться лише про три види наземних пішохідних переходів та розміток до них і в жодному з них тривимірна графіка не фігурує.

У Австралії нічого протизаконного в 3D-розмітці не бачать

У цій материковій країні цьогоріч пішли ще далі. Там дорогах Аделаїди в рамках нового проєкту вчених Центру досліджень автомобільної безпеки (CASR) місцевого університету та дорожньої служби Центру досліджень автомобільної безпеки (CASR) з’явилася нова версія розмітки "зуби дракона". Проєкт спрямований на уповільнення руху автомобілістів у жвавих приміських ділових та пішохідних зонах.

Читайте також Пішохідний перехід на Вінничині зробили зразково-безпечним

Для створення «оптичної ілюзії» було встановлено синьо-білі трикутники у 3D-стилі. Вони повідомляють водіям про наближення до зони зі швидкістю 40 км/год та високою пішохідною активністю.

Інноваційний новий дизайн може бути розгорнутий по всій країні, якщо тестування буде успішним. Фото: Supplied

Розмітка складається з серії простих трикутників, розташованих вздовж обох боків смуги руху, що веде до ділянки зі швидкістю 40 км/год. Ці трикутники ніби зависають над поверхнею дороги завдяки візуальній ілюзії. Очікується, що навмисно розроблена зміна проміжку між послідовними фігурами та їх розміру ще більше спричинить ефект заспокоєння дорожнього руху.

Дизайн 3D-маркування "зубів дракона" від Центру досліджень автомобільної безпеки Університету Аделаїди на Magill Road. Фото: CASR

Подібні 3D-розмітки були успішно впроваджені в Сінгапурі, зокрема на в'їздах у бульварному стилі до зон зі швидкістю 30 км/год, які часто відвідує велика кількість пішоходів, особливо людей похилого віку та дітей.

Читайте також Якщо розмітка стерлась чи забруднена, чи будуть штрафувати водія за її перетин

Взагалі Сінгапур пішов своїм шляхом. Там розроблена спеціальна конфігурація розмітки (див. відео нижче), що наче звужує дорогу і це змушує водіїв уповільнювати рух. Це робить вулицю безпечнішою для мешканців цієї громади, особливо для людей похилого віку. Зараз у Сінгапурі є чотири зони з 3D-розміткою. Інші три знаходяться в срібній зоні Вампоа Драйв.

Широкий спектр інших 3D-розміток також використовується в усьому світі для зниження швидкості або передачі попереджувальних повідомлень. В основному маркування йде для позначення пішохідних переходів.

Гроші на вітер?

Класичні "зуби дракона" у 3D-стилі поки рідкісне явище. До Європи вони можуть прийти, але це буде лише за умови, що європейське законодавство уніфікує в ПДР нові норми щодо 3D-графіки у розмітці. Тут навіть звичайну “зебру” в тривимірну дорожню графіку не поспішають вписати.

Втім багато експертів сходяться на думці, що подібні методики ефективні тільки на перших порах й здебільшого діють на приїжджих водіїв, бо місцеві швидко звикають до таких "малюнків" й з часом перестають реагувати на віртуальні тривимірні перепони, нанесення яких удвічі дорожче та значно довше за часом побудови.