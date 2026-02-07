Оприлюднено графік перевірок перевізників на дорогах Євросоюзу в 2026 році

Європейська мережа дорожньої поліції (Roadpol) ще торік опублікувала графік позачергових перевірок на 2026 рік. Список солідний, перелік тем великий.

Починається кампанія з вантажівок та автобусів. Під вимогу законної зупинки інспекторами Roadpol підпадають усі комерційні вантажні транспортні засоби та автобуси незалежно від країни їх реєстрації. Як пише Авто24, число кампаній не зміниться, їх традиційно буде три. Кожна триватиме один тиждень.

Де і що перевірятимуть

Перевірки в основному будуть проводитися на основних автомагістралях, у зонах відпочинку, портах, на прикордонних переходах та в логістичних центрах.

Вони включають періоди керування та відпочинку водіїв, правильне використання тахографа, завантаження (вага, габарити, кріплення), технічний стан транспортного засобу, документацію на транспортний засіб, компанію та транспортну документацію, а також профіль роботи водія.

З 9 лютого упродовж тижня інспектори по всій Європі особливу увагу звертатимуть на комерційний транспорт. Фото: European Roads Policing Network

Коли очікувати

Довго чекати не варто, бо перша облава розпочнеться уже днями.

Графік перевірок:

з 9 лютого (понеділок) по 15 лютого (неділя);

з 4 травня (понеділок) по 19 травня (неділя);

з 16 листопада (понеділок) по 22 листопада (неділя).

На всій території ЄС і не тільки

У перевірках беруть участь країни Європейського Союзу, а також Швейцарія, Сербія та Туреччина, а в деяких випадках у перевірках також братимуть участь посадовці Європейського агентства праці (ELA).

Які ще облави і коли заплановано на 2026 рік

Тут варто зазначити, що патрулювання йде постійно в режимі 24/7. Однак щорічний календар загальноєвропейських операцій ROADPOL передбачає спільні місії, спрямовані на покращення безпеки дорожнього руху.

Мова йде про запобігання великим швидкостям, ремені безпеки, розмову телефоном чи обмиін повідомленнями на ньому під час управління (див. відео нижче), дитячі крісла, дотримання дистанції тощо.

"Забезпечуючи одночасне та чітке правоохоронне застосування в усіх наших країнах-членах, ми не лише стримуємо небезпечну поведінку, але й підвищуємо обізнаність громадськості. Наша місія зробити європейські дороги безпечнішими для всіх", – наголосила головний комісар Яна Пелешкова , керівник оперативної робочої групи ROADPOL від поліції Чеської Республіки.

Операція "Ремень безпеки"

9–15 березня. Інспектори правоохоронних органів забезпечать використання ременів безпеки всіма пасажирами транспортних засобів та правильне встановлення дитячих утримуючих систем.

Незважаючи на чіткі докази їхньої рятівної дії, невикористання ременів безпеки залишається провідним фактором смертельних випадків на дорогах.

Швидкість роботи

13–19 квітня та 3–9 серпня. Поліцейські сили у всій Європі посилять контроль за дотриманням швидкості для боротьби з однією з найпоширеніших причин смертельних аварій.

15 квітня відбудеться 24 годинний Марафон швидкості, в якому країни-учасниці проводитимуть постійні перевірки, щоб нагадати водіям, що надмірна швидкість вбиває (див. відео нижче).

Операція "Алкоголь і наркотики"

15–21 червня та 14–20 грудня. Ця операція буде зосереджена на виявленні та запобіганні водінню в нетверезому стані, спричиненому алкоголем та наркотиками.

19 червня відбудеться 24-годинний марафон з контролю за алкоголем та наркотиками , під час якого поліцейські проводитимуть масштабні перевірки на дорогах, щоб усунути небезпечних водіїв з доріг.

Операція "Двоколісний транспорт"

1–7 червня. Після успіху минулорічної пілотної ініціативи, ROADPOL знову присвятить тиждень безпеці водіїв мотоциклів, мопедів, велосипедів та скутерів . Перевірки будуть зосереджені на стані транспортних засобів, захисному спорядженні, видимості та поведінці водіїв.

Зі зростанням популярності двоколісного транспорту, кампанія має на меті підвищити безпеку деяких найбільш вразливих учасників дорожнього руху.

Дні безпеки ROADPOL

16–22 вересня. Продовжуючи традицію, ця інформаційно-просвітницька кампанія об’єднає правоохоронні, освітні та громадські заходи для досягнення спільної мети – досягнення нульової кількості смертельних випадків на європейських дорогах принаймні протягом одного дня.

Операція "Фокус на дорозі"

5–11 жовтня. Ця кампанія буде спрямована на вирішення зростаючої проблеми неуважності водіїв, зокрема використання мобільних телефонів та електронних пристроїв за кермом.

Поліція забезпечуватиме дотримання законів проти неуважного водіння та підкреслюватиме серйозні ризики неуважності.