Мобільні сканери зі штучним інтелектом перешкоджатимуть контрабанді на кордоні з Польщею

За повідомлення Державної митної служби України, ще чотири пункти пропуску на українсько-польському кордоні будуть оснащені такими комплексами. Подібні системи вже введені в експлуатацію на деяких МАПП з іншими країнами Євросоюзу.

Мобільні комплекси законтрактовано в рамках Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги (2015 рік). Відвантаження нинішньої партії британських сканерів буде адресним – для пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".

"Їхнє призначення – посилення митного контролю, ефективна боротьба з контрабандою та прискорення процедур оформлення вантажів", - зазначили в Держмитслужбі.

Як показує практика, запровадження мобільних скануючих систем такого рівня дозволить значно підвищити ефективність митних процедур, зменшити час перевірки вантажних транспортних засобів та підвищити безпековий рівень кордону.

Фото: Держмитслужба України

"Особливістю цих мобільних сканувальних систем є можливість застосування штучного інтелекту для аналізу зображень, що зменшує ризик впливу людського фактора під час контролю. Крім того, обладнання здатне сканувати як легкові автомобілі, так і мікроавтобуси", – зазначив заступник директора Департаменту з питань технічних засобів митного контролю Дмитро Кужелевич.

У короткому сповіщенні Держмитслужби не повідомляється модель скануючого комплексу та її характеристик, але з фото видно, що це, найімовірніше, Varex VXM6. Надбудова комплексу з рамкою сканувального порталу розміщена на тривісному шасі Mercedes-Benz Actros 2546 6x2.

Нагадаємо, виробник сканерів Varex Imaging Corporation є одним зі світових лідерів у сфері виробництва рентгенівських детекторів, джерел випромінювання та рішень для візуалізації, що використовуються у медицині, промисловості та сфері безпеки. Продукція компанії постачається у понад 150 держав світу та відома своєю високою якістю та надійністю.

Фото: Держмитслужба України