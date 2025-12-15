Де купили найбільше електромобілів у листопаді

Попри перманентні блекаути у листопаді український автопарк поповнився більш ніж 11 тисячами легкових автомобілів на електротязі (BEV). Про це повідомляє Укравтопром. Попит традиційно концентрується у кількох регіонах, де частка імпортованих вживаних електромобілів залишається домінуючою.

Читайте також: В Україні прибрали ПДВ-пільгу на електромобілі: що робити тим, хто не встиг привезти електроавто

Найбільші обсяги реєстрацій електромобілів у листопаді зафіксовані в таких регіонах:

Львівська область — 1620 автомобілів, з яких 89 відсотків становили вживані електрокари.

Місто Київ — 1595 реєстрацій, частка вживаних авто склала 50 відсотків.

Київська область — 876 автомобілів, з них 58 відсотків з пробігом.

Дніпропетровська область — 771 електромобіль, 61 відсоток із них вживані.

Одеська область — 652 реєстрації, частка вживаних електрокарів становила 67 відсотків.

У сегменті нових електромобілів найпопулярнішою моделлю на цих регіональних ринках став BYD Leopard 3, який продовжує активно нарощувати присутність в Україні.

Серед ввезених з-за кордону електромобілів з пробігом лідерство зберігають моделі Tesla. У Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях найчастіше реєстрували Tesla Model Y. В Одеській області першість серед уживаних електрокарів утримує Tesla Model 3.

Загалом статистика підтверджує, що ринок електромобілів в Україні й надалі зростає за рахунок імпорту автомобілів з пробігом, тоді як сегмент нових електрокарів поступово формує власних бестселерів.