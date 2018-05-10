Прем’єрні покази нових автомобілів відбуваються на автосалонах та мотор-шоу. Які з них відбулися та яких чекати у 2018 році?

Перелік автомобільних мотор-шоу, на яких найбільші автовиробники світу представляють нові моделі та технологій, опублікована на сайті асоціації автовиробників OICA. Згідно інформації з цього ресурсу, в 2018 році має відбутись 17 міжнародних мотор-шоу. На жаль, в Україні не відбудеться жодного міжнародного, зате буде локальна виставка.

Перелік міжнародних автосалонів та мотор-шоу в 2018 році:

Січень 2018

Брюсель, 96-й Європейський автосалон

Легкі комерційні автомобілі

Відкрито: для публіки 12 січня - 21 січня, прес-день 10 січня

Організатор: FEBIAC a.s.b.l. www.febiac.be

Виставковий центр: Брюссель Expo Place de Belgique B 1020 Брюссель

Детройт, Північноамериканський міжнародний автосалон - NAIAS

Перший у році масштабний автосалон легкових автомобілів. Представлено переважно американські бренди, однак багато прем’єр японських, корейських та європейських виробників, призначених для ринку Північної Америки. Також є експозиції запчастин та аксесуарів.

Відкрито: для публіки 20 січня - 28 січня, прес-дні 14 - 16

Організатор: Північноамериканський міжнародний автосалон, www.naias.com

Виставковий центр: Кобо www.cobocenter.com

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Вашингтонський автосалон

Локальний автосалон, де виставлені в основному легкові автомобілі. Світових прем’єр не буває.

Відкрито: для публіки 26 січня - 4 лютого, прес-дні 23 - 25 січня

Організатор: Нова асоціація дилерів автомобілів Вашингтону, www.wanada.org

Виставковий центр: Уолтер Е. Вашингтон конференц-центр

Лютий 2018

Нью-Делі Авто Eкспо

Масштабний індійський автосалон, де представлено автомобілі легкові, вантажні та автобуси, багато традиційного для Індії двоколісного та триколісного транспорту, електричні транспортні засоби. Прем’єри автомобілів, які продаватимуться в основному на ринку Індії.

Відкрито: для публіки 9 - 14 лютого, прес-дні 7 - 8 лютого

Організатори: Конфедерація індійської промисловості та виробників автомобільних компонентів,

Товариство індійських виробників автомобілів, www.siam.in

Виставковий центр: Індія Expo Mart Greater Noida Делі

Березень 2018

Женева, 88-й Міжнародний автосалон

Один з найстаріших, найбільших та найпрестижніших автосалонів світу. На ньому представлені легкові автомобілі, аксесуари, обладнання, преса. Мотор-шоу в Женеві відоме кабріолетами, ексклюзивними автомобілями, суперкарами, тюнінгованими авто. Перед подією відбувається оголошення кращого автомобіля Європи.

Відкрито: для публіки: 8 - 18 березня, прес-дні 6-7 березня

Організатор: Комітет Постійного салону міжнародних автомобільних маршрутів, www.gims.swiss

Виставковий центр: PALEXPO

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Автосалон у Бухаресті

Легкові автомобілі, легкі комерційні транспортні засоби, запчастини та аксесуари. Світових прем’єр мало, а от новинок ринку Румунії, Східної та Південної Європи тут достатньо.

Відкрито: для публіки 24 березня – 1 квітня 2018, прес-день 23 березня

Організатор: APIA, www.apia.ro

Виставковий центр: Romexpo S.A.

Міжнародне автошоу в Бангкоку

Легкові автомобілі, легкі комерційні автомобілі для ринку Тайланду та країн Південно-Східної Азії.

Відкрито: для публіки 28 березня - 8 квітня, прес-день 27 березня

Організатор: Тайландська асоціація автомобільної промисловості

Квітень 2018

Загребський автосалон

Легкові автомобілі, легкі та важкі вантажні автомобілі для ринку Схіжної та Південної Європи.

Відкрито: для публіки 11 - 15 квітня, прес-день 10 квітня

Організатор: Місто Загреб та Загреб Холдинг Лтд.

Виставковий центр: Загребський ярмарок землі

Пекінський автосалон - Авто Китай

Величезний автосалон, який з суто китайського перетворився на один з найбільших та найпрестижніших у світі. Представлені легкові та комерційні автомобілі, багато концептів, електромобілів.

Відкрито: для публіки 29 квітня - 4 травня, прес-дні 25 - 26 квітня

Організатор: Китайська Рада сприяння міжнародній торгівлі, www.autochinashow.org

Виставковий центр: Китайський міжнародних експозал.

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Червень 2018

АгроАвтоШоу 2018, Київ

Локальний автосалон-фестиваль автомобілів, який проводиться в рамках масштабної агропромислової виставки. В рамках експозиції – легкові та вантажні автомобілі, шоу-програма, тест-драйви нових авто.

Відкрито: для преси та публіки 6-9 червня

Організатор: Експосервіс та Агро-2018, http://agroautoshow.com.ua/ за медійної підтримки Авто24

Виставковий центр: ВДНГ (Експоцентр України)

Серпень 2018

GIIAS - Джакарта, Гайкіндо (Індонезія)

Легкові автомобілі, легкі та важкі комерційні транспортні засоби, мотоцикли для ринку Південно-Східної Азії

Відкрито: для публіки 2 серпня - 12 серпня, прес-день 2 серпня

Організатор: Асоціація Індонезійської автомобільної промисловості, www.indonesiaautoshow.com

Виставковий центр: Індонезійський виставковий центр

Московський міжнародний автосалон - MIAS

Легкові автомобілі для Росії, найбільша експозиція – місцевих виробників.

Відкрито: для публіки 31 серпня - 9 вересня, преса 29 серпня

Організатор: Асоціація російських автовиробників, www.oar-info.ru

Виставковий центр: Крокус Центр

Вересень 2018

Гамбург, 67-я комерційна виставка IAA

Один з найавторитетніших автосалонів вантажівок та автобусів в світі.

Відкрито: для публіки 20 - 27 вересня, прес-день 19 вересня

Організатор: Verbanb der Automobilindustrie e.V., www.iaa

Виставковий центр: Deutsche Messe AG Messegelände Ганновер

Жовтень 2018

Париж, Mondial de l'Automobile

Найавторитетніший та найбільший європейський автосалон, який проходить парними роками (через рік з Франкфуртським). Саме тут автовиробники представляють найбільше новинок, прем’єр та показів технологій. Найбільший автомобільний форум світу. Легкові автомобілі, легкі комерційні транспортні засоби, комплектуючі та запчастини, послуги, преса.

Відкрито для публіки: 4 -14 жовтня, прес-дні 2 – 3 жовтня

Організатор: AMC PROMOTION, www.mondial-automobile.com

Виставковий центр: Porte de Versailles

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Листопад 2018

Міжнародний автосалон у Сан-Паулу

Легкові автомобілі, легкі комерційні автомобілі для ринку Південної Америки

Відкрито: для публіки 8 - 18 листопада, прес-день 6 - 7 листопада

Організатор: Рид Алкантара Р. Бела Синтра, www.reedalcantara.com.br

Виставковий центр: Expo Rhodovia dos Imigrantes

Стамбул COMVEX

Важкі комерційні автомобілі, автобуси та комплектуючі

Відкрито: для публіки 24 - 26 листопада, преса та VIP – 23 листопада

Організатор: Автомобільна асоціація виробників (OSD), www.osd.org.tr

Виставковий центр: TUYAP Fair

Лос-Анджелеський автосалон

Автомобілі легкові, запчастини та аксесуари. Моделі для Північної Америки.

Відкрито: для публіки 30 листопада - 9 грудня, преса та торгівля з 26 листопада

Організатор: Лос-Анджелес автосалон, www.laautoshow.com

Виставковий центр: Лос-Анджелеський конференц-центр

Грудень 2018

Болонський автосалон

Автомобілі, мотоцикли, аксесуари та устаткування, автомобільні запчастини, класичні та спортивні машини.

Відкрито: для публіки 6 - 9 грудня, преса – з 5 грудня

Організатор: BolognaFiere S.p.A., www.motorshow.it

Виставковий центр: Calzolari BolognaFiere S.p.A.

Окрім того, в Україні пройде ціла низка автомобільних ретро-фестивалів та чемпіонат країни з авторалі.