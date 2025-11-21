Де реєстрували найбільше електромобілів у жовтні

У жовтні український автопарк поповнили майже 10,5 тисячі автомобілів на електротязі (BEV), повідомляє Укравтопром. Регіональна структура реєстрацій демонструє суттєві відмінності між часткою нових та вживаних авто, а також між споживчими вподобаннями на різних ринках.

Читайте також: Кількість електромобілів в Україні перевершила позначку у 200 тисяч одиниць

П'ятірка регіонів-лідерів за кількістю реєстрацій електромобілів у жовтні виглядає так:

Львівська область – 1635 реєстрацій, з яких 92 відсотки припали на вживані авто.

Місто Київ – 1252 реєстрації, частка вживаних становила 52 відсотки.

Київська область – 850 реєстрацій, з них 65 відсотків вживані.

Дніпропетровська область – 847 реєстрацій, частка вживаних авто 71 відсоток.

Одеська область – 573 реєстрації, вживані авто становили 70 відсотків.

На ринку нових електромобілів уподобання виявилися більш однозначними. У Києві, Київській та Дніпропетровській областях бестселером жовтня став електрокросовер Volkswagen ID.UnYX.

Натомість на Львівщині та в Одеській області найчастіше обирали модель BYD Song Plus, що зберігає високий попит у сегменті доступних електрокросоверів.

У категорії вживаних електромобілів, ввезених з-за кордону, лідерство розподілилося так:

Tesla Model Y стала найбільш популярною у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Tesla Model 3 очолила рейтинг у Львівській та Одеській областях.

Зростання електромобільного сегмента продовжує формувати нову структуру регіональних ринків: західні області демонструють високу активність у сегменті вживаних авто, тоді як центральні та столичний ринок поступово збільшують частку нових електромобілів, що свідчить про підвищення довіри до офіційно представлених моделей.