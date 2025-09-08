Де сховали контрабанду у Peugeot Boxer: рентген автомобіля

Вилучення iPad, Samsung та мобільних телефонів Google, Redmi, Galaxy у загальній кількості 320 одиниць відбулося у пункті "Краківець-Корчова". Заодно затримано інструмент доставлення контрабанди – автомобіль Peugeot Boxer.

Як повідомляє пресслужба Львівської митниці, власником товару та транспортного засобу виявився 42-річний мешканець Львівщини. Він повертався в Україну без вантажу смугою «червоний коридор» і вказав у декларації, що переміщує лише особисті речі.

Читайте також Митники гучно заявили про викриття схем незаконного ввезення "гуманітарних" авто

Такий варіант проходження митного контролю викликав підозру. Автомобіль скерували на сканування. Ось там з'ясувалося, що підозра виправданою.

Фото: Львівська митниця

За даними сканувальної системи, автомобіль мав дві спеціально облаштовані схованки. Один з них був оброблений звукоізоляцією. Його виявили за задньою стінкою кабіни.

Ще одна прихована ніша була під обтічним крилом над кабіною. Телефони у сховок поміщали через невеличкий отвір, який потім щільно "зашили".

Читайте також Митники не повірили цінам на старі "Ніссани": що буде з цими авто

За допомогою "болгарки" схованку відкрили. Загалом з тайників вийняли 279 мобілок та 41 планшет.

За цим фактом складно протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ. Подальшу долю вилученого автомобіля вирішуватиме суд.

Фото: Львівська митниця

Якщо Peugeot Boxer вилучено тимчасово і його за рішенням суду можуть повернути власнику, то виявлений контрабандний товар за рішенням суду точно буде конфісковано.