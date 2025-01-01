Де у Європі водії з посвідченням категорії В отримали одночасно переваги й обмеження

Скажімо, у Великій Британії з 10 червня ц.р. власникам стандартних водійських прав категорії B дозволено керувати транспортними засобами з нульовим рівнем викидів вагою до 4,25 тонни. Аналогічний допуск до управління електричними фургонами з 1 липня отримають власники водійських посвідчень категорії В у Нідерландах.

Європейські законодавці дійшли до висновку, що застарілі правила суттєво перешкоджають переходу до чистішого та екологічного автопарку, в першу чергу фургонів сегмента LCV. З їх переходом на електричну тягу від акумуляторних батарей зросла маса машин і такі транспортні засоби формально вже не підпадали під дозволений норматив у 3500 кг, що ставило у незручне становище мільйони власників водійських посвідчень з позначкою В.

Читайте також В ЄС спростять визнання водійських посвідчень з України

Розширення допуску до 4250 кілограмів надає водіям ще ряд інших переваг. Скажімо, у згаданій вище Великій Британії водій категорії В відтепер може своїм фургоном буксирувати причіп, якщо сумарно дозволена маса (MAM) автопоїзда (фургон + причіп) не перевищує 7000 кг.

Для прикладу можна навести умовну формулу: якщо максимальна вага транспортного засобу становить 4250 кг, то максимальна вага причепа не повинна перевищувати 2750 кг. У Сумі це буде 7000 кг.

Водії, які склали іспит до 1 січня 1997 року, можуть буксирувати автопотяг загальною вагою до 8,25 тонни.

У Нідерландах, де норма допуску до управління фургонами вагою до 4250 кілограмів для водіїв з посвідченням категорії B почне діяти з 1 липня, також очікуються позитивні зміни, але переваги там дещо обмежені.

Читайте також Термін дії водійських посвідчень обмежать до 5 років

Як зазначено в коментарях згаданого вище ресурсу transportenmilieu.nl, рішення прийнято для того, "щоб не ставити електричні фургони у невигідне становище. Однак на практиці переваги обмежені". А все тому, що нині в Нідерландах транспортний засіб з вагою понад 3,5 тонни потрапляє до іншої категорії. Там не діють вимоги як от обмежувач швидкості та тахограф, а водій повинен мати водійське посвідчення категорії C або C1.

Щоб ці вимоги не заважили, з 1 липня й впроваджується новий норматив для водіїв з посвідченням категорії B, котрі зможуть керувати фургоном вагою 4250 кілограмів. Однак тут є кілька нюансів, що можуть бути невигідними на практиці.

По-перше, це застосовується не лише до електромобілів, а й до інших форм альтернативного двигуна, таких як водень або газ (наприклад, LNG, LNG або CNG). По-друге, водій повинен мати щонайменше два роки досвіду водіння.

Читайте також З’явилося відео нових фургонів eJolly та eSuperJolly від Iveco

Водіям рекомендується пройти додаткову підготовку з водіння важчих транспортних засобів. Щоправда, тут відсутнє слово "обов’язково", так що тут лише рекомендація. А ось далі вже стверджується норма в наказовому порядку: транспортний засіб вагою 4250 кілограмів звільняється від тахографа, за умови, якщо він залишається в радіусі 100 кілометрів навколо місцеперебування компанії. Маршрут з відстанню в 101 кілометр вже вимагає встановлення тахографа, а це вже облік роботи та відпочинку з цілим переліком обмежень.

Окрім того, водієві фургона вагою 4250 кг з категорією В заборонено буксирувати причіп та не дозволяється виїжджати за кордон, оскільки ця норма не уніфікована міждержавними угодами й там можуть діяти інші правила.

Читайте також В Україні власники "прав" категорії С не можуть їздити на деяких вантажівках

Попри обмеження, нова норма розширення юридичної ї сили водійського посвідчення категорії В з обмеженої ваги транспортного засобу 3500 кг до нормативних 4250 кг дає позитивний результат.