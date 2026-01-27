За що український водій на словацькій фурі "заробив" 115 тисяч гривень штрафу

Інцидент стався у Польщі 23 січня на національній дорозі № 19 поблизу Тхожева. Зупинений транспортний засіб їхав порожняком до Більського повіту для завантаження.

У повідомленні Воєводської інспекції дорожнього транспорту Любліна сказано, що транспортним засобом керував громадянин України. Однак для управління таким зчленованим автомобілем у складі магістрального тягача та напівпричепа потрібне посвідчення водія категорії C+E, але водій мав лише посвідчення водія категорії C.

Не "правами" єдиними

Відсутність необхідного посвідчення є правопорушенням. Однак на додаток до цього водій скоїв ще два суттєві порушення – щодо правил робочого часу водіїв та експлуатації тахографа.

В розшифровці тахографа було виявлено скорочений щоденний період відпочинку. Відповідно до цього він ще й перевищив дозволений щоденний час керування транспортним засобом.

З примітки у “правах” видно, що водій і справді новачок, професійний стаж практично нульовий і аж ніяк не для управління важкими фурами. Фото: WITD Lublin

"Масла у вогонь" підлило й те, що українець несанкціоновано використовував дві картки водія – свою власну та іншу, що належить його роботодавцю. Картку роботодавця інспектори вилучили.

І наостанок до цього всього з'ясувалося, що у водія також відсутнє посвідчення для цього виду міжнародних перевезень.

Перевізника покарали першим

Відтак штраф накладено на всіх. Через зазначені порушення перевізника оштрафовано на 12 000 злотих, тобто у конвертації це буде 145 688 гривень.

Менеджеру з транспорту цієї ж компанії (власнику Сертифіката професійної компетентності) виписали штраф на 1 500 злотих, тобто на 18 211 гривень.

Водій отримав по повній програмі

Люблінська інспекція дорожнього транспорту за порушення в межах своєї компетенції наклала штраф на загальну суму 4 550 злотих, що в конвертації сягає 54 634 гривень.

Однак для українського водія словацької фури це була лише відповідальність по лінії транспортної інспекції. Після перевірки його передали поліцейським для притягнення до відповідальності через відсутність у нього необхідного посвідчення водія.

Там також санкції дошкульні. У повідомленні про розмір нічого не сказано, але керування тягачем з напівпричепом (автопоїздом) без категорії Е (наявність лише С) класифікується як керування транспортним засобом без відповідної категорії. Це тягне за собою штраф до 5000 злотих, тобто 60 755 гривень.

Хлопця шкода, але сам винуватий

Сумарно український заробітчанин своїми непродуманими діями сам себе покарав, сумарно від транспортної інспекції та поліції отримав штраф у 9 550 злотих, що в конвертації буде 115 389 гривень, тобто 2 257 євро.

Моніторинг Авто24 показав, що це – практично середня зарплата водія вантажівки (категорії С/СЕ) у Словаччині. Вона зазвичай становить від 1500 € до 2700 €+ нетто (чистими) на місяць.

Висновок

Це десь у полі на буряках під Жмеринкою, де відсутній контроль, можна крадькома керувати фурою, але на європейських дорогах виходити за межі компетенції вказаної у водійському посвідченні категорії не варто – надто дорого.

Втім, махлювати з тахографом також не варто, бо за це штрафи також космічні. Приклад українського водія на словацькій фурі це переконливо доводить.