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Де в Києві стоять поліцейські з TruCam: список адрес

Вимірювання швидкості за допомогою приладу TruCam має ряд обмежень. Одне з таких обмежень: затверджений МВС перелік ділянок доріг.
Де в столиці стоять поліцейські з TruCam - Auto24
Євген Гудущан
logo23 липня, 19:30
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Перевищення дозволеної швидкості інспектори фіксують за допомогою приладу TruCam на тих ділянках дороги, де МВС вважає за потрібне це робити. Список адрес опублікувала Патрульна поліція Києва.

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У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

  • проспект Миколи Бажана;
  • проспект Берестейський;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • Столичне шосе;
  • Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
  • вулиця Академіка Заболотного;
  • вулиця Борщагівська;
  • проспект Соборності;
  • Новоірпінська траса;
  • Гостомельське шосе;
  • бульвар Лесі Українки.

За перевищення встановленої швидкості на 20-50 км/год штраф становить 340 грн. За перевищення на понад 50 км/год штраф збільшується до 1700 грн.

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