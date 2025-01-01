Де в Києві стоять поліцейські з TruCam: список адрес

Перевищення дозволеної швидкості інспектори фіксують за допомогою приладу TruCam на тих ділянках дороги, де МВС вважає за потрібне це робити. Список адрес опублікувала Патрульна поліція Києва.

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У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

проспект Миколи Бажана;

проспект Берестейський;

Набережне шосе;

проспект Броварський;

проспект Академіка Палладіна;

Столичне шосе;

Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);

вулиця Академіка Заболотного;

вулиця Борщагівська;

проспект Соборності;

Новоірпінська траса;

Гостомельське шосе;

бульвар Лесі Українки.

За перевищення встановленої швидкості на 20-50 км/год штраф становить 340 грн. За перевищення на понад 50 км/год штраф збільшується до 1700 грн.