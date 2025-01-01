Де в Києві стоять поліцейські з TruCam: список адрес

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Перевищення дозволеної швидкості інспектори фіксують за допомогою приладу TruCam на тих ділянках дороги, де МВС вважає за потрібне це робити. Список адрес опублікувала Патрульна поліція Києва.
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У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:
- проспект Миколи Бажана;
- проспект Берестейський;
- Набережне шосе;
- проспект Броварський;
- проспект Академіка Палладіна;
- Столичне шосе;
- Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
- вулиця Академіка Заболотного;
- вулиця Борщагівська;
- проспект Соборності;
- Новоірпінська траса;
- Гостомельське шосе;
- бульвар Лесі Українки.
За перевищення встановленої швидкості на 20-50 км/год штраф становить 340 грн. За перевищення на понад 50 км/год штраф збільшується до 1700 грн.