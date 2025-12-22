Де в листопаді купили найбільше нових автомобілів

Renault Duster
У листопаді найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні залишалися місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області, повідомляє Укравтопром. Сукупно ці регіони забезпечили 60,5 відсотка всіх продажів нових легковиків за місяць.
Читайте також: Хто купує мотоцикли в листопаді
Реєстрації нових авто за регіонами
- Місто Київ – 2 585 автомобілів
- Київська область – 794 одиниці
- Дніпропетровська область – 693 одиниці
- Львівська область – 472 одиниці
- Харківська область – 446 одиниць
Лідери продажів у регіонах
У столиці бестселером місяця серед нових авто став компактний кросовер Renault Duster.
У Київській та Львівській областях найчастіше обирали електричний кросовер BYD Leopard 3.
На ринку Дніпропетровської області лідерську позицію посів пікап Fiat Titano.
У Харківській області найбільшим попитом користувався електромобіль Volkswagen ID.Unyx.
Таким чином, регіональна структура продажів у листопаді підтверджує ключову роль найбільших агломерацій у формуванні попиту на нові автомобілі, а також зростаючу присутність електромобілів серед регіональних бестселерів.