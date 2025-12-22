Де в листопаді купили найбільше нових автомобілів

У листопаді найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні залишалися місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Харківська області, повідомляє Укравтопром. Сукупно ці регіони забезпечили 60,5 відсотка всіх продажів нових легковиків за місяць.

Реєстрації нових авто за регіонами

Місто Київ – 2 585 автомобілів Київська область – 794 одиниці Дніпропетровська область – 693 одиниці Львівська область – 472 одиниці Харківська область – 446 одиниць

Лідери продажів у регіонах

У столиці бестселером місяця серед нових авто став компактний кросовер Renault Duster.

У Київській та Львівській областях найчастіше обирали електричний кросовер BYD Leopard 3.

На ринку Дніпропетровської області лідерську позицію посів пікап Fiat Titano.

У Харківській області найбільшим попитом користувався електромобіль Volkswagen ID.Unyx.

Таким чином, регіональна структура продажів у листопаді підтверджує ключову роль найбільших агломерацій у формуванні попиту на нові автомобілі, а також зростаючу присутність електромобілів серед регіональних бестселерів.