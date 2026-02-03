Де в Україні найдорожче заряджати електромобіль: рейтинг регіонів після цінового стрибка

Згідно з аналітикою платформи EVBOOST, січень став одним із найтурбулентніших місяців для власників електромобілів в Україні. Ключовим тригером стала постанова НКРЕКП від 16 січня 2026 року №70, яка змінила правила формування цін на ринку електроенергії.

Для операторів публічних зарядних станцій це означало різке зростання собівартості. Великі споживачі без погодинного обліку з початку року фактично платять за електроенергію за цінами «ринку на добу наперед», що автоматично підтягує вгору тарифи для кінцевого користувача. На практиці це призвело до того, що на окремих DC-локаціях ціна зарядки перевалила за 30 грн/кВт·год.

Скільки в середньому коштує швидка зарядка

За підсумками січня медіанна вартість зарядки на швидкісних станціях (від 40 кВт) зросла одразу на 51% — це найбільш стрімке подорожчання з 2023 року. Середня ціна по країні наприкінці місяця становила 25,21 грн за кВт·год.

Це означає, що повна зарядка популярного електромобіля з батареєю 60 кВт·год на публічній DC-станції вже легко перевищує 1 500 гривень. Для багатьох водіїв це стало холодним душем — особливо на фоні зимового зниження запасу ходу.

Регіони з найдорожчою зарядкою

Аналітика EVBOOST, побудована на агрегованих даних швидкісних локацій потужністю від 40 кВт, показує чітку регіональну різницю. Найвищі медіанні тарифи зафіксовані у:

Запорізькій області

Вінницькій області

Чернігівській області

Саме в цих регіонах власники електромобілів найчастіше стикаються з цінами, близькими або вищими за 30 грн/кВт·год. Дані усереднені й не прив’язані до конкретної станції, але загальну картину вони демонструють дуже показово.

Чому саме там

Причини високих тарифів різні. Десь це менша конкуренція між операторами, десь — вищі витрати на підключення та резервування потужностей. У прифронтових і прикордонних регіонах додатковим фактором стає нестабільність енергосистеми та витрати на автономну роботу станцій.

У підсумку електромобіль у різних областях України починає коштувати по-різному не лише при купівлі, а й у щоденній експлуатації.

Інфраструктура росте, але дешевше не стає

Парадоксально, але на фоні ракетних атак, складної зими та перевантажень енергосистеми зарядна інфраструктура продовжує розвиватися. Лише за січень в Україні з’явилося 43 нові швидкісні зарядні станції, а загальна кількість DC-локацій потужністю від 40 кВт сягнула 1 458 одиниць.

Втім, розширення мережі поки що не означає зниження цін. Навпаки, за нових правил ринку електроенергії оператори змушені закладати ризики у тариф, перекладаючи їх на кінцевого споживача.

Що це означає для водіїв

Січень 2026 року фактично поставив крапку в міфі про «дешеву електрику для всіх». Публічна зарядка перестає бути універсальною альтернативою ДВЗ. Реальну економіку сьогодні мають лише ті, хто заряджається вдома або на роботі за фіксованим тарифом.

Для решти власників електромобілів питання «де заряджатися» стає не менш важливим, ніж «чим заряджатися». І регіон проживання тепер безпосередньо впливає на вартість кожного кілометра пробігу.