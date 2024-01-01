Де зросли страхові претензії на відшкодування втрат вантажу з автотранспорту: інфографіка

Щоправда, від тієї протиправної діяльності проблем та збитків у страхових компанії уже в рази більше. Якщо так піде й далі, то глобальний страховий ринок невдовзі половину виплат буде здійснювати саме від крадіжок вантажів з автотранспорту, в тому числі вантажів разом з цим транспортом.

Як повідомили експерти TT Club у своєму звіті "Претензії щодо крадіжки вантажів у 2024 році", торік частка покриття збитків від крадіжок на автотранспорті страховим компаніями досягли рекордних 39%. Це на 1% більше, ніж позаторік.

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В розрізі 39-відсоткової частки крадіжки з вантажівок становлять 26%, а решту 13 відсотки припадає на крадіжки товарів разом вантажівками або вантажівками з причепами.

Наведена статистика свідчить, що крадіжка вантажів є реальною загрозою бізнесу та становить небезпеку у світовій транспортно-логістичній галузі, особливо на етапі перевезення як автошляхами внутрішнього, так і міжнародного сполучення. При цьому крадії найчастіше вдаються до обману та шахрайства, що фігурувало в третині (33%) випадків.

За які крадіжки найчастіше нараховуються страхові виплати:

електроніка – 15%;

харчові продукти та напої – 12%;

метали – 7,5%;

одяг – 7%;

транспортні засоби та запчастини – 7%.

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З перерахованого основною зміною порівняно з позаминулим роком стало значне зменшення частки крадіжок харчових продуктів та напоїв. У 2023 році виплати за страховими претензіями по цій групі трималися в діапазоні 27,1%. Так що падіння у цьому товарному сегменті у 2,25 раза трохи додає позитиву.

Зазвичай злочинці розглядають крадіжку вантажів з автомобільного транспорту як низький ризик та високу винагороду. Вони нині добре підготовлені та знають, коли й де найкраще атакувати. В основному використовують складність ланцюга постачання, де багато підрядників взаємодіють через державні та національні кордони.

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Сьогодні не існує універсального рішення для виявлення чи попередження крадіжок, але на основі аналізу торішніх злочинів на автодорогах світу та заяв про крадіжки вантажів у 2024 році експерти TT Club поновили список деяких деталей зі сценарію злочинців, що мають насторожити:

безплатні облікові записи електронної пошти;

відсутність стаціонарного телефону;

відсутність вебсайту;

минулі комерційні суперечки;

перевезення на далекі відстані;

договори про спотовий прокат;

подвійне брокерство;

спад економіки.

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На цій підставі та інших прикметах навіть найменшої невідповідності в досьє перевізника транспортним та логістичним операторам слід для безпеки та захисту транспорту відмовитися від запропонованих послуг й вдатися до угод з перевіреними компаніями.