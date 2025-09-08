Дебютував гібридний Porsche 911 Turbo S: швидший та важчий, ніж будь-коли раніше

Компанія представила новинку у версіях купе та кабріолет. Головною особливістю спорткара є його електронні турбіни. Торік Porsche представила 911 GTS, який мав один такий турбокомпресор, а новий Turbo S отримав два. Загальна потужність новинки становить 711 “конячок” й 800 Нм крутного моменту.

Це на 61 к.с. більше, ніж у поточного негібридного 911 Turbo S, а отже нова генерація є найпотужнішим та найшвидшим 911 в історії моделі. Окрім 3,6-літрового опозитного мотора автівка має електромотор, інтегрований у 8-ступеневу КПП з подвійним зчепленням, систему повного приводу Porsche Traction Management й невелику батарею ємністю 1,9 кВт-год.

Німецький автовиробник каже, що 911 Turbo S здатен розігнатись до першої сотні лише за 2,4 секунди та до 200 км/год всього за 8,4 секунди з використанням Launch Control. Максимальну швидкість обмежили на позначці в 320 км/год. Цікаво, що вага моделі становить 1736 кілограм, що на 82 кг більше, ніж раніше, а отже, новинка також є найважчим Porsche 911 в історії.

Щоб підтвердити продуктивність нової моделі, восени 2024 року, на завершальних етапах розробки автомобіля, злегка закамуфльований прототип подолав коло на Нюрбургрингу з часом 7:03.92, що на вражаючі 14 секунд швидше, ніж у попереднього 911 Turbo S. Очевидно, що такого результату вдалось досягти не лише завдяки потужності. Підвіску автомобіля також змінили.

Інженери оснастили спорткар електрогідравлічною системою керування шасі Porsche Dynamic Chassis Control, яка зменшує крен кузова та покращує маневреність. Вона має швидший час реакції, ніж повністю гідравлічні агрегати, адже використовує 400-вольтову електричну систему автомобіля, ідентичну тій, що є в GTS. Крім того, новий Turbo S стандартно оснащений керамічними гальмами діаметром 420 мм спереду та 410 мм ззаду, а також шинами розміром 255/35 ZR 20 спереду та 325/30 ZR 21 ззаду.

Інженери інтегрували у передній бампер вертикальні заслінки охолодження та активний передній дифузор, тоді як задня частина отримала поворотне та висувне антикрило. Глушник та вихлопні труби виготовили з титану, аби зменшити їх вагу. Салон майже типовий для 992.2, але відрізняється вставками з вуглецевого волокна. Клієнти зможуть кастомізувати своє авто через підрозділ Porsche Exclusive Manufactur. Новинка надійде у продаж у 2026 році.