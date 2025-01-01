Дебютував новий Chevrolet Corvette на 1250 кінських сил

Новий Chevrolet Corvette ZR1X буде найдорожчою модифікацією авто з цінником понад $200 000), проте значно дешевшим та швидшим, аніж деякі імениті суперкари. Його подробиці, як пише focus.ua, розкрили на офіційному сайті General Motors.

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В основі новинки лежить Chevrolet Corvette C8 ZR1, який важко назвати повільним. Його 5,5-літровий V8 твін-турбо на 1064 к. с. доповнили гібридною установкою від Corvette E-Ray — 186-сильним електромотором на передній вісі та невеликою батареєю ємністю 1,9 кВт∙год.

Результат — 1250 к. с. і повний привід. Розгін до 100 км/год займає менш ніж 2 с, а заїзд на ¼ милі (402 м) здійснюється за 9 с зі швидкістю на фініші 240 км/год. Максимальна швидкість перевищує 370 км/год.

Chevrolet Corvette ZR1X отримав нові режими їзди та адаптивні амортизатори. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма Brembo діаметром 419 мм, які працюють у тандемі із системою рекуперації.

Зовні суперкар фактично ідентичний Chevrolet Corvette ZR1, тобто отримав збільшені повітрозабірники та карбоновий обвіс. За доплату доступний пакет ZTK із жорсткішою підвіскою та великим антикрилом, яке забезпечує 543 кг притискної сили.

Новий Chevrolet Corvette ZR1X дебютував у версіях купе та кабріолет. Його салон оздоблений шкірою, алькантарою та карбоном, а спортивні крісла водія та пасажира можна замовити в різних кольорах.