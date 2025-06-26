Дебютував новий Xiaomi YU7: електрокросовер з запасом ходу до 835 км за $35 000

Як зазначає CarNewsChina, як і седан SU7, перший електрокросовер техногіганта побудований на платформі Modena EV доступний у комплектаціях Standard, Pro та Max. Базова версія має електромотор на задній осі потужністю 235 кВт (320 к.с.) та 528 Нм крутного моменту. LFP-батарея ємністю 96,3 кВт-год забезпечує до 835 кілометрів за циклом CLTC.

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Xiaomi YU7 Pro доступний вже з двомоторною трансмісією загальною потужністю 365 кВт (496 к.с.) й 690 Нм крутного моменту. В такому виконанні кросовер використовує такий же акумулятор, але має нижчий запас ходу до 770 кілометрів.

Водночас флагманська комплектація YU7 Max оснащена NMC-батареєю на 101,7 кВт-год, що забезпечує діапазон на одному заряді в 760 км, а також повнопривідною двомоторною трансмісією на 508 кВт (690 к.с.) та 866 Нм. Базова модель досягає першої сотні за 5,8 секунди, YU7 Pro – за 4,27 секунди, а топовій версії Max потрібно лише 3,23 секунди.

Дизайн кросовера відповідає мові дизайну SU7. Кузов має силует фастбека й дещо нагадує Ferrari Purosangue. Xiaomi каже, що модель має активні аеродинамічні жалюзі решітки радіатора й завдяки цьому коефіцієнт опору становить 0,245.

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Серед особливостей інтер'єру – сидіння зі шкіри Nappa, передні сидіння в невагомості з кутом нахилу 123° та функцією масажу, заднє сидіння з електрорегулюванням на 135° та панорамний дисплей Mini LED “Skyline” на приладовій панелі шириною 1,1 метра.

Пасажири задніх сидінь можуть користуватися 6,68-дюймовим сенсорним екраном. Автомобіль також оснащений інтелектуальним голосовим керуванням зі штучним інтелектом Xiaomi, а мультимедіа підтримує інтеграцію з екосистемою Apple, включаючи CarPlay, Apple Music та керування автомобілем для Apple Watch.

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Список оснащення включає міні-холодильник об'ємом 4,6 літра, аудіосистему з 25 динаміками та підтримкою Dolby Atmos, LiDAR й колісні диски від 19 до 21 дюйма. Клієнти також зможуть обирати серед 9 кольорів кузова та чотирьох тем інтер’єру. Вартість Xiaomi YU7 Standard починається від $35 000, YU7 Pro – від $38 700, а YU7 Max – від 45 600 доларів.