Добре це чи погано - ще те питання, але з Днем автомобіліста тепер потрібно вітати півкраїни. Ми робимо це, розбивши попередньо моторизованих громадян на групи - ми ж такі різні...

Професіонали

Це “стара гвардія”, до неї причетні не лише ті, хто заробляє за кермом гроші, а всі справжні водії, хто відчуває і любить автомобіль як члена своєї сім'ї, хто розуміє суть роботи кожного вузла і веде машину так, щоб не навантажувати надмірно кожен гвинтик, кожну шестірню. Такий водій не поїде на лисій гумі або на підвісці, що гримить, не стартане на червоний, не підріже новачка, який “зловив гаву”.

Ми не говоримо, що таким повинен бути кожен український водій, але нам би дуже цього хотілося: саме професіоналів (в найширшому розумінні) так не вистачає нашому суспільству сьогодні. Тому в своєму привітанні до Дня автомобіліста ми бажаємо всім профі одного: щоб нас було якомога більше!

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Ентузіасти

Як правило, це новачки, що недавно дорвалися до керма, на недорогій машині і за мінімального досвіду. На жаль, часто саме вони – порушники спокою на наших дорогах. Через надмірну активність і недооцінення своїх можливостей навколо них створюються аварійні ситуації, затори та інші непорозуміння. Вони прикрашають свої автомобілі неймовірним “тюнінгом”, гаряче сперечаються з поліцейськими і протестують проти підвищення цін на паливо.

Зі святом вас, ентузіасти! Це ви – наше завтра, надія і опора українського автомобілізму, ви – майбутні професіонали! Бажаємо вам швидше “виїздити” запал фанатизму і гіперрухливості, починайте отримувати задоволення не від швидкості та різких маневрів, а від злиття тіла з автомобілем, від його слухняності, від чіткої роботи всіх механізмів. Хай навіть у вас ніколи не буде дорожезної “крутої тачки”, але хай ваша недорога “ластівка” завжди буде справною.

Юзери

Зростаюча когорта “чистих користувачів” – людей, для яких автомобіль такий же предмет побуту, як парасолька або телевізор. Відповідно, ставлення до машини у них суто споживацьке, часто надмірно вимогливе. Якщо фінансове благополуччя дозволяє, ці користувачі змінюють автомобіль при перших же ознаках старіння і зносу, що не можна не вітати.

Як правило, такі користувачі, щоб уникнути зайвого клопоту намагаються строго дотримуватися правил дорожнього руху і керують автомобілем максимально акуратно. З нагоди Дня автомобіліста бажаємо всім “юзерам” досягти вищого “левела”, наблизившись за водійською майстерностю до професіоналів, а щодо любові до техніки – до ентузіастів!

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Піжони

В умовах нашої країни це найменш численна когорта автомобілістів. Це ті, для кого автомобіль не засіб пересування, а засіб демонстрації себе. Звичайно, автомобіль справжнього піжона не завжди відноситься до преміум-класу, і це робить його ще більш амбітним і образливим – аж до рівня ніжних панянок. Боронь Боже обігнати такого на вузькій дорозі або ненавмисно випередити на старті у світлофора!

Втім, українські реалії дуже швидко перетворюють піжонів на юзера або професіонала. Давайте разом побажаємо таким співвітчизникам найяскравіших емоцій від володіння автомобілем і управління ним – ну і щоб при цьому не страждали інтереси сусідів по потоку!

Як вітати

Професіоналів потрібно вшановувати “по повній”. Той, у кого бензин в крові, вважає себе частиною автомобільного світу незалежно від основного виду діяльності, тому привітання має бути на рівні дня народження: корисний подарунок для гаража (інструмент, світильник, замок) і урочиста промова з життєстверджуючими мотивами. Не виключається і святкове застілля.

Ентузіастів вітаємо обережно. Якщо дати їм зрозуміти, що всім подобається їх водійська “майстерність” і поведінка на дорозі, у них може від щастя взагалі дах зірвати – причому і в буквальному сенсі теж. Тому варто обмежитися декларацією впевненості у світлому майбутньому того, кого вітаємо, і скромним подарунком “зі змістом”. Головне, щоб це не був спойлер, закис азоту, гальма Brembo і інший засіб для експериментів зі швидкістю. Щодо застілля не переживайте: швидше всього, воно буде організовано самим ентузіастом.

Юзера потрібно також вітати вдумливо. Чи не кожен з пересічних користувачів транспортного засобу хоче офіційно відносити себе до автомобільної сфери. Тому текст (звісно, усний – тут ніяких листівок!) повинен містити нейтральні вітання та побажання типу “ні цвяха ні жезла”. Якщо подарунок, то щось нехитре, але полегшуюче водійські будні: щітка-скребок для снігу, надійний морозостійкий ліхтарик, комплект потужних лампочок в фари (звісно, не ксенон!).

Піжонів, чесно кажучи, вітати не завжди і потрібно. Підкреслене зарахування його до славної когорти вітчизняних автомобілістів може піти такому архетипу не на користь – і ще більше загострити його прагнення піднятися “над натовпом” за допомогою автомобіля. Але якщо ця людина вам по-особливому дорога, подаруйте їй що-небудь потрібне для машини, для безпеки або просто максимально практичне: вовняні килимки в салон, сітку для багажника. А спіч при цьому нехай буде про те, яка корисна штука – автомобіль і як добре в ньому возити людей і вантажі...

Зі святом, дорогі співвітчизники-автомобілісти – всі, хто проводить частину свого життя за кермом! Нехай ця години і хвилини не будуть прожитими дарма, нехай приносять вам моральне і матеріальне задоволення і справжню насолоду!

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