В Україні можуть зрости штрафи за перевищення швидкості для власників авто.

У Верховній Раді знову заговорили про збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Вже підготовлено проект закону, який збільшує штрафи за перевищення швидкості в Україні. Про це повідомив авторюрист Богдан Глядік.

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Законопроект пропонує посилювати відповідальність за суттєве перевищення дозволеної швидкості, а також створення аварійної ситуації. Суми штрафів можуть зрости у рази.

Нові штрафи за перевищення швидкості в Україні, запропоновані депутатами:

Перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год та більше – 3400 гривень;

гривень; Перевищення дозволеної швидкості на 110 км/год та більше – 4250 гривень;

гривень; Перевищення дозволеної швидкості на 50 км/год, що спричинило аварійну ситуацію – 5100 гривень.

У той самий час, штрафи, які діють зараз, пропонують залишити незмінними. При перевищенні ліміту швидкості на 20 км/год і більше доведеться заплатити 340 гривень, а на 50 км/год і більше – 1700 гривень. Сума зменшується вдвічі, якщо здійснити оплату протягом 10 банківських днів після отримання повідомлення.

Важливо, що винним у перевищенні швидкості (яке зафіксовано на камеру) визнається не водій, а власник транспортного засобу. Навіть якщо не він був за кермом і не має “прав” відповідної категорії.

Нагадаємо, що система автофіксації за перший рік роботи принесла МВС 376 646 829 гривень (понад 14 мільйонів доларів) у вигляді штрафів. При цьому аварійність на дорогах за цей період зросла на 14%.