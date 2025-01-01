Для чого п’ять "Козаків" перевели на штабну роботу, але з фронту не забрали: відео

На прохання військових для створення командно-штабних машин було обрано автомобілі "Козак". До такого висновку армійці дійшли у результаті експлуатації цієї техніки на фронті в умовах бойових дій.

Щодо устаткування, то це також робилося за технічним завдання військових. Вони дали повний перелік того, що має бути всередині та що хотіли б там мати додатково. Ті побажання у "Метінвесті" врахували, оскільки це було продиктовано реаліями з театру бойових дій.

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По-перше, воїни переконалися, що "Козаки" гарно захищені бронею. По-друге, машина мобільна та дуже містка всередині. Це дозволяє розмістити усе необхідне обладнання та організувати комфортні робочі місця для особового складу.

Фото: Метінвест



"Найсучасніша технологічна начинка дозволяє командиру відстежувати ситуацію на полі бою у режимі реального часу, консолідуючи дані безпілотної розвідки та інших систем. Об’єктивна та повна поінформованість дозволяє штабу акумулювати дані з усіх ділянок зони відповідальності та розробляти оперативні рішення, спрямовані на підвищення ефективності дій підрозділів та збереження життів бійців. Переобладнання «Козаків» у командно-штабні машини допоможе нам нищити ворога в боротьбі за Україну", – зазначив заступник командира роти Дмитро.

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У майстерні переобладнання запевнили, що КШМ укомплектовано з урахуванням бойового досвіду та потреб української армії. Там застосовано сучасні технологічні рішення, що убезпечують екіпаж машини від ризиків воєнного часу.

Зокрема, у броньованій капсулі встановлено найсучасніше комунікаційне обладнання, засоби захисту зв’язку, стійких до РЕБів, автоматизації, автономного резервного живлення, кондиціювання повітря, обігріву тощо.

"Сучасна війна – це, перш за все, війна новітніх технологічних рішень, тож такі командні комплекси незамінні для нашої армії", – уточнив операційний директор "Метінвеста" Олександр МИРОНЕНКО.

Загалом за три роки повномасштабного вторгнення Група "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 9,28 млрд грн. З них 4,9 млрд грн – конкретно на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт".