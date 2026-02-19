Для чого у Солотвині техніку і людей різних відомств звели разом під дах Центру безпеки громади

Ось так дві комунальні служби громади, місія яких в порятунку людей, приросли машинами. Про це йдеться в релізах селищної ради на її офіційному сайті.

В першому випадку автопарк комунального медзакладу приріс каретою з пробігом, а у другому – пожежне депо громади отримало новісіньку спецмашину.

Медичний "течик" T6 надійшов від чехів

Медики швидкої медичної допомоги тепер на виклики поїдуть на Volkswagen Transporter T6. Автомобіль придбано чеськими благодійниками з Post Bellum. Ця організація дуже ретельна у виборі як самої машини, так і її комплектації.

У Солотвин прийшла керета в добротному технічному стані та з перевіреним обладнанням. Зазвичай машини Volkswagen Transporter для медичної служби комплектуються турбодизельними двигунами Д 2.0 TDI (турбодизель) різної потужності, від економних версій 84–102 к.с до потужних моделей на 204 к.с.

Машину ще доукомплектують під нинішні виклики, в т.ч. для надання допомоги пораненим в результаті ворожих ракетно-шахедних атак. Фото: Солотвинська громада

Конкретно про силове наповнення у повідомлені не йдеться, як і про трансмісію. Вона може бути 5-ти або 6-ступеневою на механіці чи роботизована КПП DSG на 7 ступенів.

Тут стоїть незалежна підвіска, що забезпечує плавність ходу, що критично важливо для транспортування пацієнтів. Карета має покращену систему стабілізації, систему допомоги при гальмуванні та сучасніша мультимедіа.

Медикам буде зручно

З фото видно, що тут високий дах. Це для медиків дуже зручно, бо вони можуть пересуватися у повний зріст всередині салону.

З привабливого тут можна згадати автономне живлення. Таким чином розробники спецверсії поставили в салон додатковий акумулятор для роботи медичного обладнання (дефібрилятори, ШВЛ) без запущеного двигуна та живлення від нього.

В салоні окремий контур опалення, своя лінія кондиціонування. У водія ці атрибути також автономні для кабіни. Також тут надійні замки для фіксації нош та балонів з киснем.

Цей Т6 приписали до Центру безпеки громади, що є сучасним форматом спільного розміщення під одним дахом медиків, бійців пожежно-рятувального загону та поліцейських офіцерів громади.

З появою пожежно-рятувального автомобіля у громаді створено ще й ряд робочих місць. Фото: Солотвинська громада

Дві події під одним дахом

Пожежно-рятувальне депо громади приросло пожежною автоцистерну. Її Солотвинська селищна рада придбала в рамках реалізації міжнародного проєкту, що впроваджується за програмою Interreg NEXT "Румунія – Україна 2021–2027".

З фото та відео видно, що ця спецмашина побудована на шасі Renault Trucks серії K (Renault K P6x6). Ця повнопривідна ходова призначена для роботи в складних дорожніх умовах.

Машина з надбудовою української компанії Tital має рядний 6-циліндровий дизельний двигун об'ємом 13 літрів (стандарту Євро-5) потужність 480 к.с. (353 кВт).

Основні параметри:

екіпаж – 4 особи (1 водій + 3 рятувальники);

повна маса – до 30 000 кг;

максимальна швидкість – до 90 км/год;

екологічний стандарт двигуна – Євро-5;

загальний запас вогнегасних речовин – 12 000 літрів, у тому числі води 11 200 літрів, піноутворювача – 800 літрів.

Автомобіль оснащений потужною пожежною помпою продуктивністю не менше 4 800 л/хв. Вона забезпечує ефективну подачу води або піни навіть у складних умовах. Конструкція дозволяє безперервно працювати в номінальному режимі до 6 годин.

Місія підвладна

Отримання нової карети медичної допомоги та пожежної автоцистерни з рятувальним обладнанням в бокових нішах є результатом ефективної міжнародної співпраці, спрямованої на захист життя і здоров’я людей.