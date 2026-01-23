Для чого українська компанія адаптувала свої дизельні вантажівки Scania та DAF на сонячну енергію

Програма стартувала у січні 2026 року, реального результату чекати ще рано, але він неодмінно буде.

Як розповідає на своїй ФБ-сторінці Kernel, від виробленої енергії буде заживлено всі електроприлади та системи в кабіні вантажівок.

Усі прилади в кабіні живитиме сонце

В першу чергу мова йде про забезпечення роботи кондиціонерів та електроніки без включення двигуна на холостих оборотах. Таким чином, буде збережено моторесурс дизельних двигунів важких магістральних тягачів.

Енергію сонця, конвертовану в електричну, буде спрямовано не тільки на забезпечення роботи кондиціонерів та електроніки в кабіні. Від сонячної енергію, накопиченої в акумулятори, також живитимуться холодильник, кавоварка, мікрохвильова піч, аудіо система, телевізор тощо.

Двигун в холосту "молотити" вже не буде

Це буде зручно під час стоянок для відпочинку, в години завантаження чи розвантаження, коли базовий двигун вимкнено і його не потрібно запускати й тримати на холостих обертах для живлення згаданих приладів та систем.

Окрім збереження моторесурсу силових агрегатів вантажівок, передбачається знана економія пального та мінімізація викиду шкідливих речовин від роботи ДВЗ.

Експлуатаційні та економічні переваги:

довший термін служби батареї;

менший час холостого ходу;

зменшення зносу та витрати палива;

економія пального близько 0,8 літра на 100 км;

зменшення навантаження на генератор, що ще більше підвищує ефективність;

жодних збоїв акумулятора завдяки надійному моніторингу системи.



Рішення спрямовано на позитив

Очікуваний ефект від використання на даху важких вантажівок гнучких сонячних панелей датської компанії Green Energy гарантований.

Досвід використання панелей цього виробника на автотранспорті європейських компаній (див. відео внизу) вказує на значну економію пального.

Які очікування від проєкту:

заощадження пального до 7% та пряме зниження собівартості перевезень;

зменшення викидів CO₂ на 7%, що є важливою частиною нашої екологічної стратегії.

Передбачається, що такий підхід вдвічі подовжить життя акумуляторів та мінімізує потребу в технічному обслуговуванні через скорочення холостої роботи двигуна.

В чому ще покращення:

стаціонарний кондиціонер працює значно довше;

холодильники, допоміжні системи опалення та охолодження можуть працювати протягом тривалого часу;

розважальні системи в кабіні (телевізор тощо) можна використовувати довше без шкоди для продуктивності акумулятора;

загальний комфорт водія, відсутня вібрація та шум двигуна на стоянці.

Тест триватиме весь рік

Тестування триватиме упродовж всього 2026 року в реальних умовах українських доріг. Це допоможе об’єктивно оцінити роботу системи в різні сезони – від пікових літніх температур до зимових викликів.