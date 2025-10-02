Для міжміських автобусів в Європі починають будувати зарядні станції

Пілотний проєкт з розширення європейської мережі зарядних станцій стартує з німецького міста Кельн, де чотири станції швидкої зарядки встановлять недалеко від центру, повідомляє Daimler Truck.

За весь процес, починаючи від проєктування, будівництва та закінчуючи експлуатацією, відповідатиме дочірня компанія Daimler Buses Solutions. Власні громадські зарядні станції для електробусів будуть концентруватися на основних туристичних маршрутах Європи. В першу чергу це будуть стоянки автобусів біля парків розваг або в містах.

Компанія прагне стимулювати розширення високопродуктивної зарядної інфраструктури далеко від автомагістралей у найближчі роки. Це дозволить електробусам і міжміським автобусам у майбутньому обслуговувати навіть віддалені напрямки – наразі це можливо лише в дуже обмежених випадках.

Наразі Daimler Buses є єдиним виробником автобусів у Європі, що будує власну громадську зарядну інфраструктуру. Фото: Daimler Truck

"Майбутнє автобусів за електромобільністю. Однак створення необхідної громадської зарядної інфраструктури займає надто багато часу. Ми хочемо дати важливий імпульс за допомогою наших зарядних станцій. Наш новий електричний міжміський автобус eIntouro вже з'єднує міста та сільську місцевість. Він також підходить для коротких поїздок. Нині це найбільш практичні застосування електробусів і міжміських автобусів поза міським громадським транспортом. Автомобіль вже виграє від розширення громадської зарядної інфраструктури", – зазначає генеральний директор Daimler Buses Тілль Обервердер.

Перевізники зможуть швидко заряджати свої електробуси та автобуси – незалежно від бренду – електроенергією. На відміну від електричних міських автобусів, які обслуговують коротші маршрути й зазвичай заряджаються вночі на потужності від 50 до 80 кВт, міжміські автобуси вимагають особливо потужних рішень для зарядки.

Згадані чотири нові станції швидкої зарядки у Кельні забезпечать номінальну потужність 400 кВт кожна. Станції будуть доступні для відвідувачів 24/7. Місто Кельн має на меті використати пілотний проєкт, щоб визначити, наскільки добре буде сприйнята нова громадська зарядна інфраструктура для акумуляторно-електричних міжміських та автобусів.